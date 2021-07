VIDEO: Zkřížili jízdní kolo s letadlem. Testovali jsme ho na Lipně

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nejtěžší je to odnést k vodě,“ říká mi provozovatel půjčovny Petr Beneš a bere si dvaatřicetikilový stroj na ramena. Dělám totéž, je to náročné.

Nemůžu však souhlasit s tím, že by to bylo to nejtěžší. Jak za chvíli zjistím, nejsložitější je na tohoto křížence jízdního kola s letadlem nastoupit. Petrův pokyn zní: „Našlápneš pravou nohou na jednu šlapku a druhou se pokusíš sklouznout jako by po ledě, abys získal sekundu až dvě na zašlápnutí obou šlapek a začal jet jako na kole. V mezičase si nesedej, váhu měj spíš na řidítkách.“

Dívám se na Petra s vyvalenýma očima. Nechápu, co se mi snažil říct. Že jsem to nepochopil, dokazuju hned vzápětí, kdy se snažím nasednout, vydržím dvě sekundy a padám do vody.

Druhý pokus skončil stejně, navíc jsem se málem bouchnul při pádu do hlavy o molo.

„Obvykle je člověk schopný odstartovat do pátého pokusu,“ dává mi šanci jednatel distributorské firmy Epic Petr Novotný.

Třetí start. Aleluja! Já sedím! A už si to jezdím kolem mola. Připadám si jak na rotopedu, akorát s krásnější scenérií než v posilovně. Přede mnou se rozprostírá nekonečná lipenská hladina.

Manta5 s ní zachází tak trochu jako letadlo se vzduchem. „Její vztlaková lišta má profil křídla. Stroj jezdí na vodě proto, že generuje vztlak jako letadlo. Místo vzduchu je ve vodě, která je hustší, takže její ’křídla’ nemusí být tak velká. Celé to funguje na principu vztlaku, létá to, ale na vodě. Musíš nabrat rychlost, aby to fungovalo. Když se zastavíš, ztratíš ji a začneš klesat,“ popisuje Petr Novotný. A dodává, že například katamarán vychází z principu plováku, rychlost nepotřebuje, na hladině se udrží i bez ní.

Stroj má elektromotor, nastavuju si sedmičku, tedy největší výpomoc. Baterie vydrží 90 minut. Pokud bych však jezdil téměř bez výpomoci, zvedne se výdrž až ke čtyřem hodinám.

Zábava za více než čtvrt milionu korun

Manta5 jezdí ve světě teprve rok. „V podstatě se začala vyvíjet před sedmi až devíti lety, kdy měl jistý nadšenec na Novém Zélandu sen. My byli jedni z prvních, kdo to v Česku, a dá se říct i v Evropě, měl. Teď už se rozběhla sériová výroba, už se to chrlí do světa,“ říká distributor Novotný.



Závod V kempu Jestřábí I v Černé v Pošumaví se od 12. června do 26. září koná závod Manta5 Lipno World Race. Účastníky čeká dráha o délce 2,76 km. Závodník má maximálně pět pokusů o start, jinak startovné ve výši dvou tisíc korun propadá ve prospěch pořadatele. Výherce získá Mantu5 v hodnotě více než čtvrt milionu korun.

Cena je zatím vysoká, stroj vyjde na 10 tisíc eur. „Ale dá se očekávat, že časem bude cena klesat, jak se bude vyrábět víc a víc kusů,“ dodává.

Výrobce uvádí, že vhodný je od 16 do 99 let. Ideální je, pokud jste dva a vyjedete si spolu na projížďku. Třeba na drink na protější břeh a zase zpátky.

Udržet se na hladině mi problém nedělá. Pouze pokud se při zatáčení příliš nahnu, můžu spadnout. Samozřejmě se to stalo. Představa, že musím znova zkoušet nastoupit, je šílená. Ono se dá mimochodem nastoupit i přímo z vody, ale to už musí člověk být opravdu zkušenější.