VIDEO: Otočte se! Reportér učil lidi, jak správně jezdit i čekat na MHD

Lidé chybují třeba při čekání na zastávce. „Na nástupišti by měli stát dál od kraje vozovky nebo kolejí a vždy se dívat směrem k přijíždějícímu vozidlu, nikdy k němu nestát zády,“ radí ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Důvod, proč nestát zády, je nasnadě. Máte přehled nejen o tom, že přijíždí váš spoj, ale také se už několikrát stalo, že se autobus či auto vřítily na ostrůvek. Pokud stojíte čelem, zaznamenáte případné nebezpečí dřív.

Řada maminek také chybuje v umístění kočárku, pokud s ním cestují v tramvaji či v autobusu. „Dítě v něm by mělo být umístěno proti směru jízdy,“ apeluje Markéta Novotná z týmu.

A dodává, že je to ze stejného důvodu, proč je doporučováno dětem cestování při jízdě v osobních automobilech co nejdéle v takzvaných protisměrných autosedačkách.

„Vše je dáno vlivem základních fyzikálních zákonů. Již při prudkém zabrzdění, případně při čelním nárazu, budou volně ložené předměty v dopravním prostředku, ale i osoby vlivem setrvačnosti, pokračovat v původním směru, tedy ve směru vpřed. Připoutané osoby, které cestují po směru jízdy, zastaví bezpečností pás, a takzvaně se vrací zpět do sedačky. Tento děj je však pro děti, které mají oproti dospělým jiné těžiště těla, velmi náročný na stavbu těla. Proto čím déle mohou cestovat v protisměru, tím je to pro ně bezpečnější. No a stejně si můžete představit stejný děj s dítětem v kočárku v autobuse,“ uvedla Markéta Novotná.

Ve videu dále uvidíte, proč by lidé neměli na zastávce čekat se sluchátky nebo jak se chovat po vystoupení z autobusu.