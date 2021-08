VIDEO: Mistr Šonka vs. Smlsal. Utkali se, kdo vydrží víc při akrobacii

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je to zážitek, ale stačí mi na celý život,“ dušoval jsem se, když jsem v roce 2019 poprvé vyzkoušel leteckou akrobacii. I když stále platí, že se mi dělá zle i na kolotočích, nechal jsem se přesvědčit, abych do letounu sedl ještě jednou. Tentokrát však přímo s esem v daném oboru, s Martinem Šonkou. A taky chytrými hodinkami na ruce.

Zatímco před dvěma lety mi prý piloti „dopřáli“ přetížení 5G, Šonka nyní mluví o 8G. Na letiště v Táboře proto raději dorazil i doktor Marek Kysela z kliniky transplantační chirurgie IKEM.

„Při akrobatickém letu na vás působí gravitační zrychlení, tlak, se kterým se tělo musí vyrovnat. Zatlačí vás to do sedačky, krev to zatlačí hluboko dolů nebo dozadu a pro tělo je těžké ji rozcirkulovat zpátky, hlavně do hlavy. A jak se vám krev drží dole nebo v jiných partiích, než potřebujete, dostává se z hlavy pryč a vy to můžete vnímat jako tunelovité vidění nebo až ztrátu vědomí,“ vysvětluje mi před letem podstatu pozitivního gravitačního zrychlení.

S těmito informacemi usedám do letounu. Obléknou mi padák a dostanu instruktáž, kdy a jak ho otevřít. Také pro jistotu obdržím pytlík. Trochu mě děsí, jak je slabý. Přesně tyto jsme si totiž jednou koupili domů do koše a hned se protrhávaly.

Jsme připraveni, jedeme! Posuneme se v letounu o pár desítek metrů dál na startovní pozici a za chvíli už pořádně zaburácejí motory.

Nemá smysl popisovat jednotlivé akrobatické triky, vidíte je na videu, ale nejvíc mi utkvěl manévr, kdy jsme letěli kolmo do nebe, najednou se vypnul motor a my padali volným pádem k zemi. Já v obličeji smrt, Šonka v pohodě.



Stále to však nebyl okamžik, který by volal po pytlíku. Ten přišel na řadu poté, co s námi pilot točil dokola, dozadu, nahoru, dolů, zkrátka všude možně. To už vydržet nešlo. A to jsem si dal jen lehkou snídani a až do letu, tedy pět hodin, jsem raději nejedl vůbec nic.

„Když jsem byl malý, zvracel jsem ve všem, co se pohnulo, takže s tím mám zkušenost,“ uklidňuje Šonka. S nevolností se dá evidentně bojovat.



„U pozitivního gravitačního zrychlení, kdy se vám krev dostává z hlavy pryč, existují způsoby, jak tomu zamezit. Když zatnete svaly na nohou, na zadku... Nebo když se pořádně nadechnete, krev vytlačíte zpátky do hlavy. Stíhací piloti mají G obleky, kde se jim nafukují nohavice, právě proto, aby tam krev mohla proudit, nemohla tam stagnovat, a aby se vytlačovala zpět do hlavy. To jsou způsoby, jak zamezit blackoutu, bezvědomí,“ líčí doktor Kysela.

Běžně 70 tepů za minutu, při letu až 121

Po 10 minutách přistáváme. Když pak porovnáme tepovou frekvenci z hodinek Huawei Watch 3 Pro, moje maximum bylo 121, zatímco Martinovo téměř totožné – 119. Důvod může být, že on vydával při řízení i fyzickou námahu.

„Stres je už evolučně daná fyziologická reakce na nebezpečí, kdy se tělo připravuje na akci. To znamená že se mobilizuje krevní oběh, zvyšuje se tepová frekvence, mobilizují se energetické zdroje, takže se štěpí zásoby cukru, aby tělo mělo dostatek energie, krev se dostává do svalů a jste připraven na to buď utéct, nebo bojovat,“ dodává Marek Kysela z IKEM.



Hodinky pak vracím community manažerovi Josefu Cmarovi, aby mi na základě dat řekl, jak jsem se při letu cítil. „Je vidět, že vaše tepová frekvence rostla v okamžiku, kdy se letoun odlepil od země, když se letadlo pohybovalo rychleji a když se prováděly akrobatické výkony. V okamžiku, kdy byl let klidnější, zase klesala. Po přistání jste se dostal zpátky do normálního pásma, kde se běžně pohybujete, tedy kolem 70,“ zhodnotil.

A já se opět dušuji: Je to zážitek, který stačí na celý život. Už definitivně.