VIDEO: Jak se hlídá obří neoplocená díra. Uhelný důl zažívá nápor lidí i zvířat

V dispečinku se nachází několik obrazovek, na kterých je vidět lom ze všech možných úhlů. Sledují ho jak desítky kamer, tak termokamer. V terénu je zároveň několik automobilů značky Lada, které povrchovým dolem projíždějí.

„Když na dispečinku někoho spatříme, podíváme se, které vozidlo je podle GPS nejblíž, a vyšleme ho tam. Hlídač pak zjistí totožnost a provede vykázání s tím, že člověka dopraví někam na kraj, kde ho vypustí, aby se nám už nevracel zpátky,“ popisuje vedoucí dispečinku a výjezdu Pavel Gregor ze Securitas.

Ten už rozdělil nezvané návštěvníky do tří kategorií. První jsou turisté. „Protože z okolí sem navazuje fůra cyklostezek, takže sem přijedou na kole. Když se člověka zeptáme, kde se tady vzal, tak řekne, že objel závoru. Prostě to nechápeme, ale je to tak,“ líčí zážitky Gregor.

Povrchový důl sice není oplocen, ale na příjezdových cestách jsou závory a po obvodu mají rozmístěné cedule upozorňující na zákaz vstupu.

Druhou kategorií jsou ti, co si odtud chtějí odnést nějaký suvenýr. A třetí jsou nadšenci s fotoaparáty. „Zvědavci, co se chtějí podívat na šachtu a fotí si důlní mašiny, protože tu máme i unikátní,“ doplňuje vedoucí dispečinku.



Zatímco lidi vykázat musí, zvířata tu nechávají. A postupně se tu z toho stává takřka zoologická zahrada.

„Zvířata jsou tady skoro všechna. Nejvíce tu máme muflonů, vzadu na rekultivacích se pohybuje jedno stádo, které má kolem 300 kusů. V zalesněných částech šachty žijí normálně srnky, jsou tady daňci, máme tu lišky, krásné jezevce, ptáky, káňata, hodně sov,“ vyjmenovává Pavel Gregor.

Pokud se zvěř vyskytuje v místech, kde jsou pohybová čidla, a spouští tak poplachy, jedou ji vyhnat jinam. Jinak ji ale nechávají pobíhat volně.

„Zvířata se v podstatě naučila žít v šachtě úplně normálně. Podlézají pásové dopravníky, přeskakují nízké dřevěné ploty, co jsou kolem produktovodů, takže si tu žijí jako v zoologické, bych řekl,“ dodává vedoucí Gregor.

A v částech šachty, kde dochází k rekultivaci, tedy že ji cíleně zatravňují, vznikají dokonce i pastviny. Potkat tak můžete například stádo krav.

Jakmile těžba skončí, postupně se zazelená celá plocha lomu. Část také zatopí voda a vznikne tu jezero.