VIDEO: Reportér létal a vlál z vozíku. Startuje mistrovství v „sajdách“

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zatímco noc před akrobacií se Šonkou jsem nemohl spát, na dnešek jsem měl klidnou noc. Před minutou na mě však padla úzkost,“ říkám při uvítání jezdci Lukáši Černému.

Ten mě uklidňuje klasickými poučkami, že všechno je v hlavě, nesmím si to připouštět a bude to dobré. Ale zároveň dodává klasický dovětek, že se to lehce řekne.

Přesně tak. Zvlášť když mi pak vypráví, že jako v každém sportu se může stát cokoli, a neopomene zmínit, že někteří závodníci pak zvrací, jelikož při tomto sportu ze sebe tělo vymáčkne maximum, je totálně vyčerpané a zkrátka řekne dost.

„A ač se to možná nezdá, spolujezdec má minimálně padesátiprocentní podíl na úspěchu. Podstatnou roli hraje, jak se chová na skocích, jak moc zatěžuje zadní kolo, aby to brzdilo, a tak dál. To jsou malé detaily, které divák nevidí, ale jsou podstatou toho sportu,“ popisuje Lukáš.

Jakmile se navlékneme do speciálního oblečení, které má chránit hlavně kolena a pohlavní orgány, jelikož občas z trati vyletí kameny a zahlásí „zásah!“, dostávám krátkou instruktáž. Když pojedeme rovně, budu na vozíku stát rovně. Při zatáčení doprava se nahnu doprava, ideálně abych skoro vypadl z káry, a při odbočování doleva se mám naopak obmotat kolem Lukáše.

Zpočátku si dáváme rozehřívací kolo, abych se seznámil s dráhou i chováním tohoto netradičního dopravního prostředku, pak postupně přidáváme na intenzitě.

Skoky jsou stále delší, jízda do prudkého kopce stále rychlejší, zatáčky stále ostřejší. Občas mám pocit, že se neudržím a z vozíku vyletím.



„Ty vole, už skáčeme jak nějací hopíci na závodech,“ chválí mě Lukáš a z trojky řadí na čtyřku. Nejvíc mě bolí nohy, jelikož boty jsou utažené opravdu natěsno, a jedno místo v zádech. Největší strach mám při dopadu ze skoku – že vypadnu nebo že se mi nějak zarazí kosti do kloubů, neumím to přesně vyjádřit.

Na náš výkon se podívejte ve videu. A pokud chcete vidět mistrovství světa, kdy se na start postaví kolem 30 posádek „sajdkár“, vyrazte v sobotu nebo v neděli do jihočeského Jinína. Právě tam startuje letošní seriál mistrovství, který vyvrcholí říjnovou Grand Prix v Kramolíně.