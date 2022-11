Po volbách opustili své role politiků, nyní se chystají na jiný život

Bývalý primátor Pavel Šindelář působil ve vedení města od roku 2014. Už před volbami však veřejně oznámil, že nechce dál ve vedení města působit a chce se věnovat něčemu jinému. Pavel Šindelář je právník, takže se jeho možné budoucí směřovaní nabízelo samo. Zatím se však nerozhodl a tvrdí, že se mu po politické funkci nestýská.

„Někdy během listopadu to dořeším. Požádal jsem si o zápis do seznamu advokátů České advokátní komory, protože jsme měl v souvislosti s působením na radnici pozastavený výkon advokacie. Takže od 1. ledna 2023 bude zase aktivní advokát,“ prohlásil Šindelář. Nicméně to prý ještě neznamená, že se svou původní profesí bude živit.

Bývalý ekonomický náměstek primátora David Šlouf z ODS sice přišel o křeslo ve vedení města, ale získal post předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, a tím si kancelář na radnici a vazbu s fungováním samosprávy může z opozičních zastupitelů udržet nejsnáze. Po nástupu nového vedení Plzně tvrdil, že v klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nepanuje poraženecká nálada. Sliboval, že klub bude nepříjemnou, ale konstruktivní opozicí.

„A jako předseda kontrolního výboru garantuji velkou četnost důsledných a férových kontrol usnesení rady a zastupitelstva města,“ uvedl. Šlouf nicméně nezastírá, že mu práce ve vedení chybí.

Snem Zrzaveckého je práce se dřevem

Zásadní zvrat přinesl neúspěch ve volbách bývalému radnímu pro bezpečnost a někdejšímu primátorovi Martinu Zrzaveckému z ČSSD. Pravděpodobně se změnou počítal, protože do voleb nešel na volitelném místě kandidátky. Před několika dny oznámil, že zahájil novou životní etapu a hodlá se živit rukama.

„Před jedenácti lety jsme si s manželkou a dětmi pořídili malou chaloupku na severním Plzeňsku. Při její rekonstrukci jsem přivoněl ke dřevu a ta vůně mi učarovala. Mým snem se stala práce se dřevem,“ sdělil. Hodlá se zaměřit na ruční výrobu z masivního materiálu. „S respektem k přírodě dáváme dřevu nový život,“ popsal.

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09, který je původní profesí politolog, řekl, že si chce po volbách pár měsíců odpočinout a zatím nemá jasno, čemu se bude věnovat. „Zatím nevím. Věnuji se rodině a chci mít dostatečný prostor na práci v zastupitelstvu, tak uvidím, zda něco takového najdu,“ vysvětlil.

Po více než 30 letech na úřad už nechodí

Dětská lékařka Veronika Jilichová Nová z ODS se letos stala neuvolněnou radní pro marketing a cestovní ruch. Starala se však dál o své klienty a po odchodu z vedení radnice se tak naplno vrátila k práci ve své ordinaci.

Životní změna se dotkla také některých lidí, kteří dříve působili v plzeňské komunální politice na úrovni městských obvodů. Například bývalá starostka obvodu Plzeň 1 Lochotín Helena Řežábová z ODS se rozloučila s úřadem, ve kterém působila desítky let. Před tím, než se stala starostkou, byla totiž tajemnicí úřadu.

Dnes tvrdí, že si v klidu rozmýšlí, čemu by se mohla věnovat a dohání své resty. Připouští, že by nechtěla ukončit profesní kariéru tím, že by odešla z vedení městského obvodu. „Ale potřebuju chvilku, abych se rozmyslela, nadechla se a uvažovala, kam dál,“ vysvětluje. Tvrdí, že je ve věku, kdy už ji nic nenutí rozhodovat se rychle. „Takže můžu v klidu smažit řízky pro vnoučata a pak s nimi odjet do Rakouska na lyže,“ uvedla. Přiznává však zároveň, že změna role je pro ni v lecčem náročná.

„Musím se vyrovnat s tím, že po více než třiceti letech už každý den na úřad nechodím. Celkově se dá říct, že mi něco chybí, ale zároveň přišla úleva. Některými záležitostmi se už nemusím zabývat a s lidmi, kterých si nevážím, se už nemusím potkávat,“ konstatovala.

S odchodem z úřadu se musel také smířit bývalý předseda kontrolního výboru a někdejší starosta městského obvodu Plzeň 4 Doubravka Michal Chalupný z ČSSD. Ten oznámil, že nastupuje do Fakultní nemocnice v Plzni jako referent na majetkové správě.