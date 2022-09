Tachov a Rokycany mají nové koalice, v Dobřanech vsadili na stabilitu

Budoucí starosta Rokycan je od voleb 2018 místostarostou města. „Nyní jsme vítězové voleb a budu starostou,“ řekl Tomáš Rada, Jeho Rokycanští patrioti získali ve volbách šest z 21 míst v zastupitelstvu města.

Na druhém místě ve volbách ve městě skončilo uskupení ANO a nezávislých kandidátů se ziskem pěti mandátů. To bude druhým nejsilnějším partnerem v nové koalici na radnici a místostarostou se má stát jeho volební lídr Jiří Sýkora.

Další koaliční stranou bude uskupení Pro naše Rokycany – Zelení a nezávislí kandidáti. To ve volbách získalo v samosprávě dvě místa. „Celkem tedy bude mít nová koalice v zastupitelstvu většinu 13 hlasů. Na rozdíl od minulého volebního období už bude mít město pouze jednoho místostarostu, ne dva,“ sdělil Tomáš Rada.

V Rokycanech tak v opozici skončí dosavadní starosta Václav Kočí, který vedl kandidátku Nezávislí, a také dosavadní místostarosta Jan Šašek z ODS, který byl volebním lídrem koalice SPOLU.

Sestava nového vedení města je už jasná také v Tachově. Tam ve volbách výrazně dominovalo místní uskupení Volím Tachov, které se ziskem více než 45 procent hlasů získalo deset z 21 míst v zastupitelstvu. V křesle starosty Ladislava Macáka vystřídá volební lídr Volím Tachov Petr Vrána.

Při jednání s druhou nejsilnější stranou Za lepší Tachov došlo ke shodě, že Volím Tachov chce se sdružením Za lepší Tachov vést radnici společně a v zastupitelstvu fungovat jako koalice se 16 členy.

Volím Tachov se sdružením Za lepší Tachov

Jasná shoda byla také na tom, že radnici by měl vést Petr Vrána jako starosta za Volím Tachov. Prvním místostarostou by se měl stát Jan Straka za sdružení Za lepší Tachov a druhou místostarostkou Vendula Machová za Volím Tachov.

„Náš budoucí koaliční partner s námi má velkou programovou shodu a má chuť na radnici pracovat obdobným způsobem jako my. Na příštím jednání si musíme doladit gesce jednotlivých radních, komise a výbory, to už by ale nemělo ohrozit naši budoucí spolupráci,“ sdělil Petr Vrána.

„Jsem rád, že do nejistých časů město vstoupí vedené radniční koalicí s jasnou většinou šestnácti hlasů, která reflektuje výsledek voleb a chuť Tachováků po změně,“ uvedl Jan Straka.

Dosavadní starosta města Ladislav Macák, který vedl do voleb uskupení Patrioti Tachova, ve volbách mandát zastupitele nezískal.

V Dobřanech vyhrály Aktivní Dobřany

Jednoznačně letos volby dopadly v Dobřanech, kde seskupení Aktivní Dobřany v čele s dosavadním starostou Martinem Sobotkou získalo 61,35 procenta hlasů a 11 mandátů ze 17, v minulých volbách to bylo 51,03. O atmosféře ve městě hovoří to, že do souboje s vítězi se letos pustily jen tři subjekty, minulé volby jich bylo sedm.

Zbylých šest mandátů si napůl rozdělila další dvě sdružení nezávislých kandidátů. „Minulé volební období jsme získali 10 mandátů ze 17, nyní 11. Bereme to tak, že si nás v minulém volebním období voliči otestovali, zda máme na to, abychom vládli sami. Pokud se počet mandátů letos zvýšil, chápeme to tak, že si asi myslí, že máme vést město sami,“ nastínil Sobotka.

A jak si vysvětluje to, že letos dostalo seskupení jen o 30 hlasů více než v minulých volbách, přitom výsledek je o 10 procent lepší? „Ti, kteří nám fandí, přišli k volbám všichni, a těch, kteří volili opozici, přišlo méně. To ukazuje na to, že město je relativně spokojené,“ myslí si Sobotka.

Po volbách chce uklidnit opozici. „Ta totiž dává najevo, že její hlas není slyšet. Zkusíme je proto oslovit, aby tento pocit neměli. Ale nemůže to dopadnout tak, že když máme 11 zastupitelů, že si necháme od šesti opozičních poroučet. Všechno s nimi konzultovat je ale správné,“ konstatoval starosta.