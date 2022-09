Chceme udržet férové ceny pro lidi, říká plzeňský lídr koalice SPOLU Šlouf

„Považuji za důležité, aby město pomohlo občanům se zvládáním nárůstu cen,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.

Vaším hlavním heslem pro komunální volby je: Plzeň drží SPOLU. To chcete naznačit, že Plzeňané drží vaši koalici? To zřejmě není pravda.

Ale to tím neříkáme. Heslo říká, že Plzeňané drží spolu. Drží spolu v časech dobrých i zlých, které teď mohou přijít. Říkáme, že jsme zvládli krize, jako byla epidemie covidu-19 nebo příliv uprchlíků z Ukrajiny. Město krize zvládlo tak, aby se co nejméně dotýkaly obyvatel a ti zase pomáhali městu svým přístupem. V době, kdy vyrostly ceny energií a inflace dosahuje rekordních hodnot, se město snaží Plzeňanům pomoci tím, že pro následující rok zastropovalo ceny tepla, vody, ceny předplatného na jízdné v hromadné dopravě. Chceme tímto opatřením udržet férové ceny v Plzni pro občany, ale i podnikatele. A například u tepla z plzeňské teplárny držíme nejlevnější ceny v porovnání s ostatními velkými městy. Nezvedáme ani nájemné v městských bytech. Město si tyto rostoucí náklady může dovolit vzít na sebe, aniž by se to výrazně dotklo jeho provozu nebo investic, na rozdíl od mnoha domácností, pro které by to mohl být problém.

V čem je pro vás osobně největší rozdíl v letošní předvolební kampani v Plzni proti roku 2018?

Pro mě osobně v tom, že ODS jde poprvé ve městě do voleb v koalici SPOLU s TOP 09 a KDU-ČSL. Myslím, že se nám podařilo spojit lidi, kteří jsou schopni se domluvit. Na druhé straně pak vidíme jasné spojenectví hnutí ANO a Pirátů, které je ze své podstaty, filozofie i programu vlastně úplně nelogické.

Ale například pro ODS je koalice risk. Někteří vaši příznivci nemají v lásce TOP 09 nebo KDU-ČSL a platí to i obráceně.

Musíme vysvětlit voličům, že spojení stran je v pořádku minimálně z několika důvodů. Prvním je skutečnost, že se spojily středopravé nepopulistické strany, které nedávají nerealistické sliby a je za nimi vidět práce, kterou pro Plzeňany odvedly. Druhým důvodem je, že na vládní úrovni koalice SPOLU ukazuje, že tyto strany spolu umí komunikovat. A třetím důvodem může být únorová změna na úrovni kraje. Ta ukázala, že se mohou spojit ANO, Piráti, ale i STAN proti ODS a TOP 09, což si do té doby leckdo neuměl představit. Někdo proto koalici SPOLU může vnímat jako určitou pojistku.

Před čtyřmi roky ODS v kampani slibovala, že zřídí pobočku magistrátu v některém nákupním centru, aby tak měli lidé na úřady snazší přístup. Proč jste to nesplnili?

Dál plánujeme zřídit zázemí pro zhruba tři stovky úředníků, jako kontaktní místo pro Plzeňany, v rámci projektu společnosti AMESIDE, která chce vybudovat v podstatě novou čtvrť mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím. V jiných obchodních centrech jsme k tomu nepřistoupili, protože v době covidu nedávalo smysl tímto směrem investovat.

Není vaším výrazným dluhem nevyřešení budoucnosti kulturního domu Peklo, kde je část s velkým sálem zavřená kvůli havarijnímu stavu?

Dluh to je. To musím přiznat. Zabývali jsme se tím i se zapojením pracovní skupiny zastupitelů napříč stranami, jejichž zástupci se na postupu shodli. S přísnými podmínkami byl objekt nabídnutý k prodeji a zájemce se nenašel. Město se tedy bude muset o Peklo postarat samo. V rámci koalice SPOLU vidíme možnost využití Pekla pro novou základní školu s uměleckým zaměřením. Sál Pekla by byl přitom zachován. Rozhodnout o tom musí nové zastupitelstvo. Protože se jedná o významnou budovu, měla by se uspořádat architektonická soutěž na výslednou podobu.

Současná koalice ve vedení města zklidňovala provoz v centru Plzně. Například v Šumavské a Goethově ulici, v části Americké třídy. Má podle vás trend zklidňování dopravy v centru pokračovat?

Dosavadní zklidnění dopravy, tak jak proběhlo, je v pořádku. Výrazně to pomohlo plynulosti městské hromadné dopravy na Americké třídě. Podle měření, trolejbusy ve špičce projedou Americkou o 16 minut rychleji. To je obrovská úspora času pro cestující. A je třeba podpořit dál její proměnu na městskou třídu, což by samo o sobě mohlo přispět i ke zklidnění bezpečnostní situace. Může tomu pomoci rozšíření chodníků, vysázení stromů, na to už město vypracovává projekt, ale také jednání s podnikateli o možnostech, jak třídu dál oživit. Zároveň si nemyslím, že by bylo dobré úplně vyloučit osobní automobilovou dopravu z centra. Se zklidněním provozu na náměstí Republiky počítá studie revitalizace centra. Takže zklidnit provoz ano, ale zachovat možnost se do centra dostat autem.

Aktuálním tématem komunálních voleb je bytová výstavba. Kdekdo říká, že města musejí být aktivnější. Máte na to recept?

Souhlasím s tím a myslím, že Plzeň už aktivní je. Město je dnes největší developer v České republice v oblasti dostupného nájemního bydlení. Teď jsme dokončili výstavbu v Zátiší, kde vzniklo 179 nových bytů zejména pro mladé rodiny, seniory nebo zdravotně znevýhodněné. Postavili jsme je z peněz města a bez dotace, takže jsme ukázali, že to jde. V tomto trendu chceme pokračovat. Máme vytipováno osm pozemků ve vlastnictví města, na kterých vznikne 400 bytů. K tomu jsme na konci srpna schválili další čtyři území, kde zahájíme přípravu na další bytovou výstavbu. Takže máme celkem 12 lokalit pro výstavbu městského nájemního dostupného bydlení. Projektová dokumentace na prvních 400 bytů už běží a po jejich dokončení budou vypsány zakázky na jejich výstavbu.

Věčným předvolebním tématem se zdá být posílení bezpečnosti. Před čtyřmi roky o tom všichni včetně lidí z vaší ODS mluvili podobně jako dnes. Často se poukazuje na situaci na Americké třídě. Máte v plánu se jí dál zabývat?

Musíme se tím zabývat. Myslím, že nejpodstatnější pro zlepšení situace je, aby byl strážník vidět na ulici. Nesmí jen sedět v autě, ale má chodit a v případě potřeby zavolat posily. A když už strážník na té ulici je, musí konat a nesmí ignorovat žádný problém, pokud na nějaký narazí. Zásadní je dostat strážníky na místa vyhodnocovaná jako rizikovější, jako je třeba Americká třída. Vedení města to musí tvrdě vyžadovat od velitelů služeben městské policie. Velké téma je také počet strážníků v hlídce. Dle mého názoru by měly být jednočlenné hlídky nasazovány pouze v denní době a pouze v těch okrscích, kde je menší bezpečnostní riziko. Pokud se v těchto okrscích mohou bez problému pohybovat občané města Plzně, jsem přesvědčený, že to nebude problém ani pro jednočlennou hlídku městské policie. Na druhé straně by ale mělo být samozřejmostí, že v noci a v rizikovějších lokalitách budou hlídky vždy dvojčlenné. Netvrdím, že se tak vyřeší všechno, ale část problémů určitě ano.

U ODS političtí konkurenti leckdy poukazují na údajnou přílišnou vstřícnost k některým developerům. Jaká máte vůči nim nastavená pravidla?

Pro mě jsou u jednotlivých záměrů developerů důležitá stanoviska technických úřadů, v případě prodeje městských pozemků pak znalecký odhad jejich ceny. Vůči všem developerům se stavím stejně, nikdy se nestalo, že bych někoho upřednostňoval nebo se někoho snažil odsunout. Byl bych blázen, kdybych se choval jinak. Pro developery máme nastaveny transparentní podmínky dané územním plánem a územními studiemi. Zajímá mě, jestli plánované projekty splní regulativy města a podmínky technických úřadů. Navíc chceme prosadit, aby se s developery uzavíraly plánovací smlouvy. I v těch by byly stanovené předem dané upřesněné podmínky města pro využití pozemku. Navíc by mělo město požadovat finanční obnos, který bude určený na speciální fond pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost.

Dlouho jste se zabývali budoucností nevyužívaných domů Americké třídě u Mrakodrapu. Z nichž jsou nejznámější bývalé Komorní divadlo a někdejší sídlo právnické fakulty nebo krajského vedení KSČ. Někteří lidé, které osud těchto domů zajímá, městu vyčítají, že se o ně neumí postarat – opravit je a využít. Proč to není možné?

Magistrát nenašel možnost, jak ty domy efektivně využít pro instituce města. Se zastupiteli dalších stran jsme se shodli, že osud těch budov je dlouhodobé téma a je třeba se jím dál zabývat. Netrvám na tom, že se ty domy musí prodat. Rekonstrukce v režii města by možná byly dobré, kdybychom na ně měli peníze a nemuseli kvůli tomu škrtat něco, co by se dotklo například škol, výstavby bytů nebo cen energií. V době, kdy lidi trápí růst cen, dávám před opravou nevyužitých budov přednost tomu, že město lidem pomůže tím, že omezí své příjmy, aby zastropovalo ceny tepla, vody, nájemného, svozu odpadu nebo předplatných jízdenek na veřejnou dopravu.