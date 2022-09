Koalice skončila napětím. O nové žádná dohoda není, říká lídr ANO

Po únorové změně koalice na hejtmanství, kde se do té doby opoziční ANO spojilo s Piráty a STAN proti ODS a TOP 09, které skončily v opozici, se stal náměstkem hejtmana. Na radnici se pak vyrovnával s výzvami, aby odstoupil. Vzniklo tam napětí, které ještě nepominulo, a odráží se i ve volební kampani.

Jaký je podle vás největší rozdíl mezi předvolební kampaní před komunálními volbami v Plzni v roce 2018 a nyní?

Je jiná celková politická situace na úrovni města. Některé vztahy ochladly, některé se budují, některé ještě krystalizují. My jsme měli na radnici funkční koalici, která ale byla poznamenána animozitami. Zejména tím, že koaliční partneři chtěli, abych odstoupil. To je něco, co musím dlouho překonávat. Důvodem k odstoupení mělo být to, že jsem postavil odlišnou koalici na Plzeňském kraji. Bylo to nedůstojné. Byla to jakási odveta.

Nabídnu ještě jeden rozdíl. Vy před volbami vystupujete vůči vedení města víc opozičně a kriticky, než když bylo ANO v opozici. Do voleb jdete s heslem Vyčistíme Plzeň a jedná se o město, v jehož vedení čtyři roky vy sám zastáváte druhou nejvyšší funkci po primátorovi a ANO má z koaličních stran nejvíc lidí v radě města. Není to zvláštní?

Nezdá se mi. Máte to stejné jako v manželství – 3,5 roku nám to obstojně fungovalo. Poslední půl rok už moc ne. Jsou to hesla, která korespondují s napětím mezi námi na radnici. Tady se udály některé věci, kvůli kterým v tom partnerství nejsem spokojený a myslím, že kolegové z jiných stran také ne. Koneckonců kvůli tomu chtěli, abych odstoupil. Těch našich hesel je celá řada. Vyčistíme Plzeň se týká například toho, že Plzeňany trápí čistota Plzně. To může být první emoce, když si lidé to heslo přečtou.

Dobře. Ale vy jste čtyři roky prvním náměstkem primátora a ANO se na vedení města podílelo.

Ano. A máme svoje kompetence. ANO má v gesci sociální oblast, kde za čtyři roky nebyl žádný problém. Máme v gesci školy a u nich se zvýšila kapacita. Já měl v gesci sport a sportoviště se rozvíjela. Stejně tak říkám, že jsme podporovali dobré projekty například v oblasti sociálního bydlení, které spadají pod kolegu z ODS. Mám v gesci dopravní podnik a stavíme vozovnu. Koaliční vláda ve městě je o kompromisech a my většinu věcí, které jsme měli v programovém prohlášení, máme splněnu. Dokážu ocenit i práci koaličních kolegů. Ale mluvím za nás. Říkám, že jsme se na dobrých věcech podíleli a na špatných jsme se snažili nepodílet. Nikdy například nikdo z našich lidí nehlasoval pro stavbu hal v Liticích. Myslím, že většina našich lidí nehlasovala pro návrhy, které jsme považovali za ne úplně správné.

Slibujete, že se postaráte o zlepšení čistoty v centru Plzně i na sídlištích. Jak toho chcete dosáhnout?

Je to o lepší činnosti společnosti Čistá Plzeň, je to o pravidelné kontrole lidí na městských obvodech, je to o lepší koordinaci svozů odpadu a jejich termínů.

Ale čistota a úklid patří do značné míry pod městské obvody.

Do značné míry ano, ale pokud jsem já na magistrátu dostal podnět, který se týkal konkrétního místa, stačil jeden telefon na to, aby například starosta Doubravky Tomáš Soukup zareagoval a během jednoho dvou dnů se stav zlepšil. Tento kolega řešil i problematiku bezdomovectví na Doubravce. Starosta Soukup je aktivní a chci, aby byli stejně aktivní i další starostové. Je to o každodenní rutině, znalosti obvodu a chuti řešit problémy.

Chcete zbavit město vlivu zákulisních hráčů. O koho jde?

Určitě nebudu jmenovat konkrétní osoby. Město Plzeň vždycky nějaké zákulisní hráče mělo. I rozbitím krajské koalice jsme je odstavili. Ti lidé, které nikdo nechce jmenovat, ztrácejí vliv.

V kampani prezentujete, že vyčistíte Plzeň od závadného chování jednotlivců v centru, na sídlištích i v klidových zónách. Jak to chcete řešit?

Uvedu příklad. Na sociálních sítích se objevila stížnost, že někde v podloubí spí bezdomovci. Zavolal jsem starostovi Soukupovi, aby se tam se strážníky šel podívat. U bytového domu byli dva nebo tři bezdomovci. Městská policie je požádala, aby odešli.

Další příklad. Před několika lety pobíhal po Americké třídě tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec s bývalým primátorem, dnešním radním pro bezpečnost Martinem Zrzaveckým a říkali, že se v Plzni postarají o pořádek. A jak to vypadá dnes? Mám strach své dítě na Americkou večer pustit. Měl by tam být lepší dohled městské policie a měla by se zlepšit koordinace mezi městskou a státní policií. Měly by spolupracovat ve větší míře než dnes. Pokud se má situace zlepšit, je to především o každodenní rutině, každodenním dohledu a každodenní kontrole těch osob, které narušují pořádek. Je potřeba, aby tam každý den policistu viděli. Za současnou situaci, která není dobrá, neseme spoluzodpovědnost, protože jsme v koalici. Ale není to kompetence nikoho z hnutí ANO.

Deklarujete, že vyčistíte Plzeň od „neuváženého kácení“. Můžete uvést příklad, kdy a kde se odehrálo?

Obecně můžu říct, že bych si přál, aby nové domy nevznikaly na orné půdě a aby se nekácelo na veřejných prostranstvích. Typický projekt tohoto ražení je ve Skvrňanech, kde na poli vznikly čtyři nebo šest domů na místě obrostlém náletovými stromy. To je jeden z příkladů cesty, kterou bychom nemuseli chodit. Nemuseli bychom Plzeň rozšiřovat. V Plzni je dost prostoru, který se dá kultivovat.

Dovedete si představit, že by po volbách na úrovni města vznikla s účastí ANO koalice jiných stran, než jsou v koalici na hejtmanství, tedy ANO, Piráti a STAN?

Dovedu si představit, že nám voliči dají silný mandát a že vznikne široká koalice. Dovedu si tedy představit, že může vzniknout jiná koalice než ANO, Piráti a STAN. Žádná dohoda o tomto formátu neexistuje a koalice se dělají po volbách. Já jsem byl tři a půl roku spokojený v koalici na radnici Plzně, a stejně jsem půl roku spokojen v koalici na Plzeňském kraji.

Před komunálními volbami v roce 2018 jste slibovali, že zlevníte roční jízdenku na městskou dopravu o polovinu. Nestalo se to. Proč?

Dlouhodobě máme velmi levnou veřejnou dopravu. Ta je v gesci kolegy Vozobule z TOP 09 a já vykonávám funkci předsedy představenstva dopravních podniků. Při dnešní ceně energií a nafty si myslím, že máme nastavenou přívětivou cenu jízdného. Pokud zohledníte dopravní obslužnost, rozsah linek, obnovu vozového parku a srovnáte je s cenou předplatného, pak to je absolutně přívětivá cena. Zlevnění předplatného byla naše idea a neprošla nám do programového prohlášení. Takže naši voliči o tom, že se to nepodaří, věděli na samém začátku vzniku koalice.

Navíc věci se vyvíjejí časem a musíte brát v potaz, že se velmi změnila situace. Přišel covid, s kterým jsme se museli nějak vyrovnat. Také jsme neplánovali, že budeme muset finančně zachraňovat zoo nebo sportovní kluby a dělali jsme to. A nemohli jsme prosazovat snížení předplatného na polovinu, když přišla covidová krize a tržby dopravního podniku šly významně dolů. To byla prostě objektivní překážka. Nic není zadarmo a to znamená, že by zlevnění předplatného muselo výrazně dotovat město. A to prostě pomáhalo jinde. Dalšími objektivními důvody, proč to nebylo možné splnit, je významná akcelerace cen nafty a energií. Ale to jsou bohužel překážky, které přicházejí a vy se s nimi musíte nějak vyrovnat. Něco se povede a něco ne. Důležité ale je, abychom vše posouvali dál.

Nicméně nyní s návrhem na slevy na jízdném přicházíte.

Teď před volbami reagujeme na konkrétní situaci, proto jsme přišli s návrhem udělat MHD zdarma pro seniory už pod 65 let a pro děti do 18, abychom ulevili i rodičům. To je řešení, jak pomoci lidem v současné situaci vysokých cen energií a dalších komodit. Kdyby taková špatná situace nebyla, také bychom s tímto návrhem nepřišli. Hledáme prostě co nejefektivnější řešení.

Budete i po komunálních volbách, pokud se dostanete do vedení Plzně, zastávat pozici náměstka hejtmana?

Nebudu. Mě zajímá město a nikdy jsem se tím netajil. Pokud vyhrajeme volby, chci se víc angažovat ve vedení města. Nebudu kumulovat dvě funkce.