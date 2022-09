Chceme zbavit město klientelistických vazeb, říká lídr plzeňských Pirátů

Dlouhodobé téma Pirátů je průhledné zadávání veřejných zakázek. V případě, že Piráti získají silnou pozici, co se v této oblasti v Plzni změní?

Mám podezření, že ve městě zakázky získávala jen malá skupina spřízněných firem. To je špatně. Není možné, aby se zakázky zadávaly kamarádům, firmám, které se podílejí na financování stran a tak dále.

To jste vypozoroval ze zakázek, které jste prošel?

Kdyby mi někdo řekl, předlož důkaz o tom, že tato zakázka je zmanipulovaná, nemám ho, protože kdybych ho měl, šel bych rovnou na policii. Já jsem pouze vypozoroval třeba trend, že se ta samá firma neustále objevuje u stavebních zakázek pro městskou vodárnu. V této městské společnosti vše vyřešili tak, že vznikla rámcová smlouva, kde je okruh asi šesti firem, kterým se zakázky zadávají stále dokola.

Ze zákona je ale povinnost udělat výběrové řízení, nebo ne?

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek udělali rámcové výběrové řízení, v němž vybrali šest firem a mezi nimi pak dělají jakousi mikrosoutěž, což je legální postup. To je jedna část problému. Pak jsou tu ale firmy, jejichž název se u městských zakázek stále opakuje. Na webu Hlídač státu není těžké zjistit, kdo dělá chodníky, kdo myje okna, kdo opravuje auta městských strážníků a tak dále. Můj subjektivní dojem je, že se zakázky přidělují podle vztahového klíče.

Dá se tomu zabránit tím, že se bude dělat výběrové řízení i na zakázky malého rozsahu? A jsou tu vůbec firmy, které se přihlásí? Nepředpokládají, že je proces předem zmanipulovaný a že je to zbytečné?

Setkal jsem se s majitelem firmy, která se nemohla k zakázkám dostat. Bylo totiž obsazeno „dobře zapsanými“ firmami. Důvod je jednoduchý. V Plzni už je strašně dlouho u moci jedna garnitura. Klika ODS už tu vládne od 90. let, obsadila klíčové posty na odboru investic, v Útvaru koncepce a rozvoje, na jednotlivých stavebních úřadech. Jedná se o lidi, kteří tam dlouhodobě sedí a které tam dosadila současná vládnoucí garnitura nebo její předchůdci. Když to řeknu mafiánským přirovnáním, stále je to jedna famílie. Tím, že se v Plzni garnitura nikdy nevyměnila, nadstandardnější vztahy v dodavatelsko-odběratelské oblasti se mohly nerušeně rozvíjet. Můj recept je, že jen mocenská obměna přinese očistu. Dosazení lidé už nebudou mít takové sebevědomí. Budou si říkat, co když nás nová garnitura zkontroluje.

I úředníci jsou v kleštích, když nemohou rozhodovat, jak by chtěli, nebo ne?

Výsledkem mého dlouhodobého pozorování je, že v Plzni už funguje určitá forma autocenzury, kdy úředníci sami vědí, že nemá smysl tlačit na práci jinou firmu než tu preferovanou. Zkrátka podle hesla, proč bych tam zkoušel tlačit někoho jiného, když bych si tím způsobil nepříjemnosti.

Slyšela jsem názory, že po volbách jste domluveni s ANO a budete s nimi vládnout, jako jste to učinili nedávno na plzeňském hejtmanství.

Když jsem kandidoval před čtyřmi lety do vedení Plzně, existovala dohoda, jakým způsobem si ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD rozdělí posty. To jsem se dověděl zpětně. Piráti si mysleli, že volby jsou volná hra a že se s někým mohou dohodnout. Přitom vše bylo dohodnuté už od prosince předešlého roku. To u nás neexistuje. My se řídíme hlavně podle osobností. Důležité je vědět, že Plzeň je město zákulisních hráčů. Toto bohaté město ovládá to, čemu my zjednodušeně říkáme kmotři nebo lobbisté. Existují tu vlivové sítě. Určitá skupina lidí, která se někde schází, si porcuje město stylem, ty budeš mít tento pozemek, když nám necháš tento pozemek, my ti tam dovedeme vodu a elektřinu, když ty uděláš toto. Pro mě bude klíčové, jestli osoby, s kterými budu jednat, nejsou řízené někým z těchto zákulisních struktur.

Slyšela jsem také, že vy jste strůjcem toho, že do koalice na hejtmanství přibylo ANO. Vadilo vám, že ODS prosazovala do Zdravotnického holdingu a pak do správních orgánů Klatovské nemocnice podnikatele Romana Jurečka, kterého nazýváte kmotrem.

Já jsem proti Jurečkovi dlouhodobě, ale on je jen špičkou ledovce.

Takže ho démonizujeme?

On je viditelná část toho podsvětí, když to řeknu zjednodušeně. Každý politik, který v Plzni funguje, ví, že když chce něco prosadit, nejde za primátorem. Věci se prostě rozhodují v zákulisí. Nemohu dodat žádné odposlechy, protože nejsem policie, ale vlivová síť tu je, funguje, má svoje prsty na technickém úřadě, ve vodárně a z první ruky vím - a nemohu jmenovat - o lidech, kteří byli touto sítí vydíráni. My ti nepovolíme to, když neuděláš tamto. Nedá se říci, že je to ilegální, oni jen prosazují nějaký zájem.

Není to nízkou vnímavostí veřejnosti vůči korupci, nepotismu?

Populace to bere jako nutné zlo, ale já si myslím, že to nutné není. Já jsem žil nějakou dobu ve Spojených státech, založil jsem tam firmu, fungoval jsem tam a neříkám, že tam není korupce, ale určitě tam není fatalistické přijímání korupce tak, jak ho zaznamenávám v Česku. Jistý boss ODS si dal v minulosti na auto značku se samými nulami. Dával tím najevo, že někoho zkorumpoval. V USA by bylo nemyslitelné, že by se někdo chlubil tím, že má takový vliv, že dokáže zkorumpovat úředníka, který mu dodá značku na míru. Vždyť to je přece strašná ostuda podvádět, vždyť je to hanba. On by měl lézt kanálama, když podplatil úředníka, ale v Česku je to brané tak, že je to borec.

Mění se to podle vás?

Ano. Mladá generace, která nenačichla totalitou, to mění. Tato generace už nezažila, že za socialismu, když chtěl někdo na školu, musel mít tlačenku, když šel někdo na operaci, dávala se obálka a flaška, když se rozbil záchod, také bylo třeba někoho podplatit. Lidé to brali jako nezbytnou součást systému. To přešlo ze socialismu do devadesátek, kde to nabralo obrovských rozměrů tím, že lidé na základě korupce byli schopni v bankách získat úvěry. To vedlo k velkým finančním tunelům a zemi to oslabilo. Někteří lidé to ale preferují i dnes, protože je v tom určitá míra předvídatelnosti.

V politice jste 12 let, neodradilo vás, jaké tam panují poměry?

Na jednu stranu jsem se trochu vyléčil z překotného idealismu, že zlepšení půjde rychle, na druhou stranu ale věřím tomu, že společenská přijatelnost korupce se snižuje. Mladí lidé už nechtějí přijímat všemocnost úředníků, ani to, že si politici vždycky nějaké veřejné peníze uloupnou.

Teď je doba, kdy hrozí, že se třeba kvůli drahým energiím mnoho lidí dostane do chudoby. Z přepočítání počtu městských bytů na počet obyvatel vyšlo, že z velkých měst v kraji jich má nejméně Plzeň, a to 16 na tisíc obyvatel, nejvíc Domažlice - 76. Je vaším cílem to změnit?

Prioritou číslo jedna je zbavit město kmotrů a klientelistických vazeb, hned na druhém místě je rozjet výstavbu a nabývání bytů do majetku města tak, aby se z nich mohlo stát nájemní bydlení. Na jednu stranu musím město pochválit, že se staví městské byty na Zátiší, beru to ale jen jako první vlaštovku. Je to totiž strašlivě málo v porovnání s tím, co je potřeba. První způsob je výstavba a druhý způsob je poskytnutí určitého počtu bytů developery. Plzeň je město relativně malého počtu developerů, kterým město šlo v posledních několika letech brutálně na ruku. Městské pozemky se často neprodávají za tržní cenu, ale bez soutěže za odhadní cenu. Přitom developer, když v tomto režimu postaví byty, na nich obrovským způsobem vydělá. Když má developer v místě skoupeno třeba 70 procent pozemků, chápu, že se mu nějaký čtvereček prodá bez soutěže, ale na zelené louce, kde městu patří x hektarů, se musí vypsat výběrové řízení. I z toho důvodu, aby se mohli účastnit developeři z celé republiky, a ne jen malá skupinka plzeňských kamarádů. Prosazujeme, aby jedno z kritérií prodeje městských pozemků bylo poskytnutí části bytů městu, aby je mohlo pronajmout lidem, kteří jinak na bydlení nedosáhnou. Třeba deset či 15 bytů z komplexu by mohlo zůstat městu.