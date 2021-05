Kraj chce od Arrivy přes 6 milionů za nevypravené spoje z loňského léta

„Arriva dostala historicky nejvyšší pokutu. Tak vysokou od nás ještě nikdy nikdo nedostal. Celková částka přesahuje šest milionů korun za neodjeté spoje. Vyzvali jsme je k zaplacení,“ prohlásil náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek ze STAN s tím, že kraj si požadované peníze může také vzít ze záloh na dopravu.

Náměstek se nicméně domnívá, že debata o pokutě tím neskončí. „Z 99 procent to půjde k soudu. Oni mají argumenty, které mohou být relevantní, ale my chceme, ať rozhodne soud,“ uvedl Čížek.



Vysvětlil, že zástupci dopravní společnosti se odvolávají na takzvaný zásah vyšší moci v podobě pandemie koronaviru.



„Dokladovali počty řidičů, které měli připravené a měli je v autoškolách. Jenomže provoz autoškol byl zastaven v důsledku covidu. Řidiči si tak autoškoly nemohli dodělat a dopravce je nemohl nasadit,“ sdělil Čížek.

Zástupci Arrivy prý zároveň zpochybňují výši finanční sankce, která byla stanovena v maximální možné výši. „Argumentují nepřiměřeností pokuty, která je tisíc korun za neodjetý kilometr, přičemž my platíme za kilometr 41 korun. A to nemůže rozhodnout nikdo jiný než soud,“ konstatoval.

Arriva zpochybňuje výši sankce

Čížek tvrdí, že vedení kraje nyní k uplatňování sankcí přistupuje tvrději než dosud. „Podobně k tomu přistoupíme u Českých drah, kde také evidujeme nějaké nedostatky. Českým drahám dáváme pokutu v řádu desetitisíců za čtvrtletí a také jsou tam kolapsy různého druhu,“ sdělil.

Zastupitelé opozičního hnutí ANO v samosprávě kraje už od konce minulého roku kritizovali, že kraj sankce za nedostatky v autobusové dopravě ještě neuplatnil.

„Já bych chtěl vědět, jestli jste jim za to vypálil deset milionů, dvacet milionů, třicet milionů… Vy zatím jenom mlžíte,“ prohlásil při lednovém jednání zastupitelů krajský šéf ANO Roman Zarzycký. Upozornil, že v jiných regionech hejtmanství sáhla k sankcím zhruba deset dnů od zjištění nedostatků.

Mohlo 6 řidičů způsobit nevyjetí desítek spojů?

Ředitelka krajského organizátora dopravy Poved Zdeňka Kmochová vysvětlovala, že kvůli dohadům mezi právníky kraje a Arrivy se uzavření záležitosti protáhlo. Nakonec se prý řešilo, zda šest nepřipravených řidičů mohlo způsobit nevyjetí desítek spojů. Podle Kmochové se právníkům zdálo, že dopravce výpadek spojů zdůvodnil správně.

Opozici se takové argumenty nezamlouvaly. Martin Záhoř z ANO prohlásil, že zástupce kraje personální situace dopravce nemusí zajímat.

„Je pro mě matoucí, že se tady bavíme o zcela jasných záležitostech, ke kterým došlo, a že se s pomocí právníků řeší, zda my můžeme, nebo nemůžeme sankci čerpat,“ uvedl Záhoř. Ten v souvislosti s tím zapochyboval, zda je smlouva s dopravcem napsaná dobře.

A jak se opozice dívá na skutečnost, že kraj se nyní dožaduje šestimilionové pokuty? „Nemám pocit, že je velká, když to srovnám s jiným smluvními pokutami. Pokud je to šest milionů, připadá mi to adekvátní,“ uvedl Roman Zarzycký. Připomenul, že výpadky v dopravě loni v létě zkomplikovaly život mnoha lidem.