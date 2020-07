Nový systém dopravy drhne, spoje nabírají zpoždění nebo vůbec nepřijedou

Kritici upozorňují, že jsou prázdniny a tudíž slabší provoz. Až začne mládež zase jezdit do škol, bude podle nich hůř.

Nový systém dopravy přitom měl patřit k předvolebním trumfům před krajskými volbami. Pořízené autobusy jsou hezké, klimatizované, jen někdy nejedou, jak by měly.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek uznává, že některé potíže existují. Domnívá se však, že bývají leckdy zveličované. Zároveň ujišťuje, že na odstraňování nedostatků on i lidé z POVED pracují. Někteří kritici nicméně část potíží připisují neochotě některých zástupců kraje.

Zástupci městského obvodu Plzeň - Doubravka na konci minulého týdne poslali vedení krajské organizace POVED a náměstkovi hejtmana pro dopravu výzvu, ve které žádají okamžitou nápravu nedostatků v meziměstské autobusové dopravě. Poukazují na stížnosti občanů zejména okrajových oblastí Červený Hrádek a Zábělá.

„Od začátku jsme bojovali s nedostatkem informací, které jsme chtěli včas předat našim občanům, kteří spoje využívají. Vše vyvrcholilo 14. června, kdy došlo k samotné změně systému v krajské dopravě. Vyzýváme proto společnost POVED, aby ve věci zjednala okamžitou nápravu,“ říká místostarostka Lenka Kočová.

Podle vedení městského obvodu si lidé stěžují na zpoždění v řádech desítek minut i na úplný výpadek některých spojů nebo neinformovanost některých řidičů.

Starosta Tomáš Soukup tvrdí, že lidé při cestě do zaměstnání nebo do školy potřebují spolehlivou veřejnou dopravu, kterou nyní nemají. „Mnozí z nich proto raději využívají osobní automobily,“ uvedl.

Starostka Kyšic u Plzně Martina Beranová řekla, že o dopise ví a k výhradám se připojila. „Podle lidí je potíž, že spoje nabírají velká zpoždění. Domnívám se, že je dopravní firma není schopna při stávajícím systému eliminovat,“ tvrdí.

Starostka se domnívá, že provoz na linkách brzdí to, že nástup je možný pouze předními dveřmi a cestující při odbavení musí přes řidiče. Upozorňuje, že například senioři jezdí do Plzně nakupovat s taškami na kolečkách, se kterými obtížně procházejí uličkou mezi sedadly a odbavení se proto zpožďuje.

Připomíná, že dřív jezdily vozy dopravních podniků Plzně a pro cestující se otevíraly všechny dveře.

Starostka si myslí, že nebyly dobře sestavené jízdní řády a se zdržením v novém systému odbavení nepočítaly. „A ve chvíli, kdy budou jezdit školáci s batohy, se situace ještě vyhrotí a zpoždění bude výraznější,“ obává se.

Zpoždění v řádech desítek minut

V Kyšicích už před prázdninami narazili na problém se školním spojem do Rokycan, který odjížděl z obce v 7.36 hodin. Starostka proto zástupce škol informovala, že děti z Kyšic mohou mít asi pět minut zpoždění.

Jenomže autobusy v daný čas z obce nevyjely a školáci by tedy přišli ještě déle. „Takže to asi dopadne tak, že my rodiče se budeme domlouvat a děti vozit auty,“ konstatovala.

Obyvatelé obce už prý zažili, že spoj nepřijel vůbec. Po dosavadních nedobrých zkušenostech lidé od využívání veřejné dopravy ustupují. „Domlouvají se, že budou jezdit auty do Červeného Hrádku a z něj už městskou hromadnou dopravou. Je tedy jasné, že někde je chyba,“ prohlásila.

Náměstek Pavel Čížek ubezpečuje, že se zástupci podněty k systému autobusové dopravy zabývají. „Řeší se každý případ a zjišťuje se, proč se to stalo,“ prohlásil.

Některé spoje nevyjely vůbec

Uznal, že někteří řidiči měli potíže s odbavováním cestujících a že několik spojů nevyjelo vůbec. Takové problémy prý zaznamenal například na Plzeňsku v oblasti Žihle.

Tvrdí, že pokud někde jízdní řády nebudou vyhovovat tomu, že děti budou potřebovat být v čas ve školách, bude možné je upravit. „Ten školní rozvoz by měl fungovat,“ uvádí.

Přiznává zároveň, že právě doprava do škol představuje pro dopravní systém největší zátěž.

Pavel Čížek je přesvědčený, že se prvotní potíže podaří v dohledné době vyřešit. „Doufám, že během týdne se takové věci vychytají. Předpokládám, že do poloviny července. Pak už budeme proti dopravní firmě natvrdo uplatňovat veškeré pokuty,“ řekl.

Zároveň připustil, že někdy se ojedinělé problémy objevit mohou i v budoucnu. „Jedná se totiž celkem o dva a půl tisíce spojů,“ konstatoval.