Nový dopravce zajistí moderní autobusy a více spojů, slibuje kraj

Dopravní firma Arriva Střední Čechy, která dosud zajišťovala v kraji linkovou dopravu jen na části Domažlicka a Rokycanska, zajistí veškerou regionální autobusovou dopravu až do roku 2030. Hodnota kontraktu je zhruba sedm miliard korun.

„Arriva zajistí 320 nových autobusů v barvách Plzeňského kraje,“ uvedl hejtman Josef Bernard z ČSSD.

Od června 2020 Arriva vystřídá společnost ČSAD autobusy Plzeň. S ČSAD hodlá jednat o převzetí části řidičů, dep i servisních středisek.

Polovina nových vozů bude značky Iveco a druhá buď Setra, Mercedes, nebo Man. Rozhodne, kdo předloží lepší nabídku.

„Do nákupu nových vozidel dáme 1,3 až 1,4 miliardy korun,“ řekl Daniel Adamka, generální ředitel Arriva Česká republika, společnosti, která má nyní v Česku zhruba dva tisíce autobusů a zaměstnává téměř tři tisíce řidičů.

Připomněl, že výrobci mají blokované kapacity, protože Arriva s nimi jedná už půl roku. „Smlouvy s dodavateli podepíšeme během dvou týdnů,“ řekl Adamka.

Cestující se od června 2020 mohou těšit na nové autobusy. Ty budou v barvách Plzeňského kraje.

V kraji budou jezdit čtyři druhy nových vozů - od dodávek přes střední autobusy do 11 metrů délky, standardní autobusy o délce 12 až 12,5 metru, po velkokapacitní čtrnáctimetrové až patnáctimetrové autobusy.

Vozy budou částečně nízkopodlažní, s wi-fi, dvojitými skly, klimatizací, vytápěním, delšími sedačkami s větší roztečí.

„Je to nejvyšší komfort. Modernější autobus prakticky nelze dostat. A my je dostáváme za cenu, která je vlastně stejná s tou, kterou platíme za současné osmnáct let staré autobusy,“ uvedl Bernard.

Podle něj dnes kraj platí přes 37 korun za kilometr, Arrivě bude platit v prvním roce 39 korun.

Jízdné nebude vybírat dopravce, ale půjde do kapsy kraje, který bude Arrivu platit podle kilometrů ujetých podle jízdního řádu.

Adamka uvedl, že to je model, který se ve výběrových řízeních aplikuje po celé republice, a přenáší tak riziko toho, že autobusem bude jezdit málo lidí, na kraj.

Bernard ale věří, že moderní autobusy nalákají víc cestujících a výběr jízdného se zvýší. Dnes, kdy v kraji jezdí staré autobusy, jízdné pokryje zhruba osm korun z 37, což je téměř 22 procent nákladů na kilometr.

S novými autobusy se připravuje i nový jízdní řád, jehož základem bude více spojů, takže doprava bude mít někde charakter MHD. Tento režim už kraj zavedl u části spojů směrem z Plzně na Rokycany, na Chrást nebo na Blovice.

„A i když tam jezdí staré autobusy, zaznamenali jsme nárůst cestujících, takže pokud budou jezdit autobusy nové, počítáme s ještě většími přírůstky,“ uvedl Martin Fencl z firmy Poved, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Jeho optimismus vychází z toho, že nové autobusy budou nízkopodlažní a budou mít plošinu pro kočárky a vozíčkáře a další vymoženosti.

„Až vyjedou nové autobusy, chystá se posílení spojů po celém kraji,“ popsal Fencl. Vycházet se bude s rozsáhlé analýzy, kterou Poved zpracoval. Do ní se zapracovaly názory lidí, starostů a firem, do kterých by měli autobusy vozit víc lidí.

„Dnes zaznamenáváme stížnosti na to, že jezdí staré autobusy, že se do nich nedostanou maminky s kočárkem, nedostanou se do nich staří lidé, když jsou vozidla vysokopodlažní. Navíc řada obcí rekonstruuje zastávky, takže i díky tomu řada lidí bude mít pohodlný nástup a výstup, to je dnes také velký problém,“ sdělil Fencl. Významně se vylepší spojení například na Klatovsku, konkrétně na Sušici, do Strážova a do Běšin.

Plzeňský kraj chce spustit vlastní tarif

Společně s novým dopravcem kraj také plánuje spustit vlastní tarif Plzeňského kraje, který budou moci lidé využívat pro vlaky i autobusy, pro jednotlivé jízdné i pro předplatné.

„Rozhodnou-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude jim na cestu stačit vždy jedna jízdenka,“ vysvětlil Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Lidé tedy nebudou muset řešit, s kterým dopravcem pojedou levněji. Navíc lidé, kteří jezdí krajskou dopravou pravidelně, budou platit méně.

Firma ČSAD Autobusy Plzeň, která linkové autobusy zajišťovala v kraji 25 let, zde ale nekončí. Zabezpečuje totiž MHD v Klatovech, Domažlicích, Tachově, Stříbře a Přešticích.

„Klatovy připravují soutěž na provozovatele MHD na další období, ČSAD autobusy Plzeň se jí zúčastní,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Slaný.

Sdělil, že zastupitelstvo Vejprnic odsouhlasilo přímé zadání linky Plzeň - Vejprnice -Tlučná na dalších deset let. Kvůli tomu bude muset koupit osm nových autobusů. Plzeňské ČSAD také obstarává náhradní autobusovou dopravu pro České dráhy při výlukách tratí.