Dominantní ČSAD vystřídá Arriva, v Plzeňském kraji vyjedou nové autobusy

Výběr Arrivy dnes odhlasovala Rada Plzeňského kraje. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek sdělil, že jednání s dopravcem směřují k uzavření smlouvy.

Do veřejné zakázky za šest miliard, vyhlášené loni v září, se přihlásili dva účastníci, Arriva a ČSAD autobusy Plzeň ze skupiny Z-Group Zdeňka Zemka.

„Z důvodu nesplnění podmínky zajištění zadavatelem požadované jistiny byl vyřazen uchazeč ČSAD autobusy Plzeň,“ uvedla Eva Mertlová z odboru komunikace Plzeňského kraje.

V následné elektronické aukci kraj podle mluvčí požadoval snížení ceny, na níž společnost Arriva přistoupila. Původní cena 42,71 Kč bez DPH za jeden kilometr byla snížena na 42,12 Kč pro oblast Plzeňský kraj - jih. Snížením této ceny ušetří kraj ročně zhruba šest milionů korun.

Pro oblast sever byla původní cena 42,59 Kč bez DPH za kilometr snížena na 41,32 Kč. Pro tuto oblast bude pak úspora pro kraj zhruba deset milionů korun ročně.

Kraji se podařilo snížit cenu za kilometr, ušetří 16 milionů ročně

Zmíněné ceny jsou průměrné po dobu trvání zakázky, tedy od poloviny roku 2020 do roku 2030. V prvním roce bude cena za kilometr pro oblast jih 39,40 Kč, pro oblast sever 38,70 Kč. Příjmy z jízdného půjdou Plzeňskému kraji.

„V elektronické aukci se nám podařilo snížit cenu za kilometr u autobusové dopravy v obou oblastech a tím ušetřit zhruba 16 milionů ročně a zajistit autobusovou dopravu na území celého kraje,“ uvedl Čížek.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard již dříve sdělil, že kraj se snažil, aby nemusel ČSAD ze soutěže vylučovat.

„Kraj měl dvě možnosti, buď tendr zrušit, a lidé by pak jezdili novými autobusy minimálně o rok později, nebo mohl v tendru pokračovat i s firmou ČSAD. Pak by ale tendr napadla Arriva. Výsledkem by bylo, že tendr by byl stejně zrušen,“ popsal Bernard s tím, že krajský úřad tedy vlastně vybral jedinou možnou variantu.

ČSAD nepodalo proti vyloučení z tendru námitku

Hlasování Rady kraje je výsledkem toho, že ČSAD proti vyloučení z tendru nepodalo námitku. Kdyby tomu tak bylo, kraj by nemohl s Arrivou podepsat smlouvu a musel by vyčkat.

Mluvčí Z-Group Miroslav Slaný uvedl, že pokud ČSAD nepodalo námitku k Plzeňskému kraji, nemůže podat ani námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cesta pro Arrivu, která je majetkově spojená s největším železničním dopravcem v Německu - společností Deutsche Bahn, je tedy otevřená.

Mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika Martin Farář sdělil, že firma je připravená dopravní obslužnost v kraji zajistit. Zatím obsluhovala v kraji je část okresu Domažlice.