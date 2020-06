Velký dopravní třesk, od neděle začne jezdit po Plzeňském kraji Arriva

Celostátní změnu jízdních řádů vzal kraj letos opravdu vážně. Místo dosud dominantního ČSAD Autobusy Plzeň se novým hlavním autobusovým dopravcem v kraji stává společnost Arriva. Vyhrála výběrové řízení, kraj s ní podepsal smlouvu na deset let.

Nový dopravce bude zajišťovat také městskou dopravu v Domažlicích, Rokycanech, Stříbře a v Sušici.

Dohromady je to 235 autobusových linek v kraji. I se záložními autobusy potřebuje dopravce pro kraj 315 vozidel. „Jsou zcela nová, částečně nízkopodlažní, s klimatizací, USB porty, mají napojení na krajský dispečink,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Ještě na začátku týdne někteří starostové říkali, že mají málo informací o tom, co bude změna dopravce znamenat pro obyvatele jejich obcí. „Doprava srovnatelná bude, ale musím říct, že spolupráce s Plzeňskými městskými dopravními podniky v porovnání s POVEDem byla vynikající. Mají začít jezdit nové autobusy, ale obce o tom nebyly informovány tak, aby mohly předat informace občanům. To vázne, doufám, že se to časem zlepší,“ řekla starostka Martina Beranová z Kyšic u Plzně.

Uvedla, že dostali řadu hezky zpracovaných letáků, ale příliš jim nepomohly. „Třeba leták o zastávce na zavolání, který ale nepopisoval, co zastávka na zavolání je. Víme, co ohledně ní dělat, ale teprve po zavolání na POVED jsem zjistila, že Kyšice zastávku mít nebudou,“ uvedla v pondělí Beranová.

Ředitelka společnosti POVED organizující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji Zdeňka Kmochová oponuje, že už v dubnu posílali vedením měst a obcí v kraji podklady včetně tarifů, aby obce včas informovaly své obyvatele ve zpravodajích nebo na webových stránkách.

„Oslovili jsme 500 obcí, máme speciální letáky pro jednotlivé oblasti. Dělali jsme, co jsme mohli, aby lidé měli informace včas. Integrovaná doprava v Plzeňském kraji není novinka, funguje už dva roky. Teď se mění dopravce, budou jezdit modré autobusy, ale v jízdních řádech nejsou až tak velké změny, linky spíše posilují,“ shrnula.

Arriva nasadí v neděli na linky autobusy čtyř velikostí. „Od menších až po ty kapacitní, kde si i na vytížených spojích pohodlně sedne až 55 cestujících,“ uvedl Jan Holub ze společnosti Arriva.

Doplnil, že na páteřních trasách budou vozy vybavené i wi-fi připojením. Firma podle něj pořídila pro ježdění v Plzeňském kraji nová vozidla za 1,5 miliardy korun.

Do konce června za 12 korun

Od neděle do konce června budou cestující v krajem objednávaných autobusech platit za jízdenku pro dospělého 12 korun, děti nebo důchodci s nárokem na slevu 75 procent pojedou za tři koruny.

„Jízdenka je nepřestupní a týká se autobusů. Ve vlacích platí běžný tarif,“ uvedla Kmochová. Od 1. července začne platit krajský tarif zahrnující různé typy dopravy. Přestupní jízdenka napříč krajem bude stát maximálně 72 korun.

Dopravní projektant Martin Fencl upozornil, že od neděle začne jezdit na přestupní terminál Hlavní nádraží v Plzni trvale více autobusů.

„O víkendech budou na terminál jezdit všechny autobusové linky objednávané krajem, už nepojedou na Centrální autobusové nádraží. Cílem je, aby lidé mohli jednoduše přestoupit na další linky a vlaky, se kterými je doprava v kraji provázaná, třeba na Západní expresy,“ vysvětlil Fencl.

Arriva nahradí i některé linky PMDP

Nedělní nástup nového dopravce znamená změnu i pro obyvatele bydlící těsně za hranicemi Plzně. Červenobílé autobusy Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) nahradí také Arriva.

Dnes tak naposledy vyjedou na své dosavadní trasy autobusy plzeňských linek 52, 53, 54 a 57.

Linka 57 jezdí od hlavního nádraží do Města Touškova, Kůští. Nově bude sloučená s linkou 35, ale červenobílé autobusy pojedou jen po území města Plzně. To znamená, že cestující pojedou od zastávky Hlavní nádraží přes Radčice a Malesice do Křimic, kde linka skončí.

Z nových jízdních řádů krajského dopravce vyplývá, že mezi Plzní a Městem Touškovem, Kůštím, budou jezdit autobusy Arriva v krajském modrožlutobílém nátěru.

Končí i všechny tři linky označené čísly 52, 53 a 54 Plzeňských městských dopravních podniků, které jezdily z konečné v Zábělské ulici v Doubravce do Chrástu, Kyšic, Dýšiné, Nové Huti a Bušovic. PMDP budou zajišťovat provoz pouze na nové lince 38, která povede ze Zábělské do Červeného Hrádku, jež je součástí Plzně. Za jeho hranice už autobusy MHD jezdit nebudou.

V pracovních dnech tak na necelé tři kilometry dlouhé trase pojede červenobílý autobus maximálně dvakrát do hodiny. „Linka 38 je přeznačení stávajících spojů linky 53 včetně ranního školního spoje vedeného až do zastávky Ke Špitálskému lesu,“ informoval mluvčí PMDP René Vávro.

Přes Červený Hrádek budou jezdit i krajské autobusy, které podle jízdního řádu budou dál pokračovat do Dýšiny, Kyšic a Chrástu. Využívat budou i současné zastávky.

Podle Martina Fencla jsou jízdní řády sestavené tak, aby se autobusy plzeňských dopravních podniků a Arrivy vzájemně doplňovaly. Zatímco autobusy MHD budou klasicky využívat konečnou na Zábělské v Plzni, u krajem objednávaných spojů některé pojedou z Opavské a část bude mít konečnou na přestupním terminálu v centru Plzně u vlakového nádraží.