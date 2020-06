Na cestování po Plzeňském kraji bude od července stačit jedna jízdenka

„Když prvního července nastoupíte do modrého autobusu, musíte řidiči říct přesný název stanice, do které jedete. Nepotřebujete znát zóny, jen přesný název cíle, aby mohl prodat správnou jízdenku,“ vysvětlila Zdeňka Kmochová, ředitelka společnosti POVED, koordinátorka veřejné dopravy v Plzeňském kraji.

Cestující za jednorázovou jízdenku může platit hotovostí, z elektronické peněženky Plzeňské karty nebo i platební kartou.

Nejdražší jednorázová jízdenka pro cestu v kraji bude od 1. července stát dospělého 72 korun.

„Pokud cestující jede v krajském tarifu delší trasu než přes sedm zón, jeho jízdenka se stává síťovou. Může přestupovat mezi autobusy, vlaky i městskou dopravou. Její platnost je ale omezena na 240 minut,“ vysvětlila Kmochová.

Jestliže si ale cestující koupí jednorázovou jízdenku na kratší trasu, přestup na městskou hromadnou dopravu tam mít nemusí. To bude v případech, kdy trasa mezi nástupem a cílem cesty vůbec nevede přes Plzeň. Třeba při cestě z Klatov do Přeštic.

Vyznají se cestující v těchto změnách? Dokáží řidiči prodat správnou jízdenku? Jan Holub zespolečnosti Arriva říká, že nový tarif bude revoluční i pro řidiče. „S POVEDem velmi intenzivně pracujeme na tom, aby se i nový tarif co nejlépe a nejrychleji zajel do správných kolejí. Nejen řidiči, ale i cestující si na něj rychle zvyknou a určitě se naučí využívat všechny jeho výhody,“ věří Holub.

Plzeňská karta v mobilu bude použitelná v celém kraji

Stejně jako dosud musejí mít cestující předplatné nahrané na Plzeňské kartě. Krajský dopravní systém bude stejně jako v minulosti akceptovat po nahrání zón i Karlovarskou a Mariánskolázeňskou kartu. Všechny tři jsou na stejném principu, plastové a s čipem.

Před několika měsíci dopravní podniky spustily aplikaci virtuální Plzeňské karty pro mobilní telefony. Ta umožňuje nejen nahrání předplatného, ale i nákup jednotlivých elektronických jízdenek. Zatím byla zaměřena na Plzeň a nejbližší okolí, po plánované aktualizaci by podle informací z POVED měla být aplikace použitelná v celém kraji.

Pozor si ale musejí dát lidé, kteří jsou zvyklí kupovat si jízdenky na vlak prostřednictvím e-shopu Českých drah nebo v jejich aplikaci.

„Ve vlacích bude platit tarif dopravců na mezikrajských či mezistátních linkách, v rámci Plzeňského kraje v plném rozsahu pouze v rychlících a expresech objednávaných Ministerstvem dopravy,“ upřesnil Pavel Purkart, specialista na železniční dopravu.

V případě Českých drah bude možné jejich tarif využít i pro cesty uvnitř kraje, ale cestující si musí jízdenku zakoupit v e-shopu ČD nebo aplikaci Můj vlak. Taková jízdenka je ale braná v krajské dopravě jako nepřestupní. Do cíle s ní cestující vlakem bez problémů dojede, ale nebude platit v autobusu Arrivy nebo plzeňské městské hromadné dopravě.

Cestující si stěžovali na bloudící řidiče a zpoždění

Podle náměstka plzeňského primátora Michala Vozobuleho bylo při jednání s POVED jedním z cílů města Plzně, aby nezajížděly všechny linkové autobusy do centra města, ale část z nich končila už na terminálech na okrajích Plzně.

„Uzel na Slovanech na náměstí Milady Horákové funguje, to samé nový přestupní terminál Bory. Chápeme, že když někdo dojel autobusem s jednorázovou jízdenkou na okraj Plzně a pak si musel kupovat další pro městskou dopravu, bylo to pro něj finančně náročnější. Krajská jízdenka teď bude přestupní, k veřejné dopravě by mohla přilákat více lidí a do Plzně by nemuselo jezdit tolik aut, když lidé začnou ještě víc využívat veřejnou dopravu,“ naznačil jeden z důvodů Vozobule.

První dva týdny po převzetí krajské autobusové dopravy si cestující stěžovali například na bloudící řidiče, kterým museli radit, kam jet, nebo na velká zpoždění.

„Naši řidiči i cestující se postupně sžívají s novými trasami. Situaci komplikuje hlavně množství uzavírek a omezení na silnicích, neustále přibývají další a další. Například ve čtvrtek jsme připravovali dvacítku nových výlukových jízdních řádů, protože na řadě linek se opět měnily trasy a zajíždění do některých stanic. V posledních dnech nás začala trápit i o něco vyšší nemocnost, proto chceme nabírat ještě další řidiče,“ prohlásil mluvčí Arrivy Jan Holub.