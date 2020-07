Arriva v Plzeňském kraji čelí stížnostem na zpoždění i bloudění na trasách

„Bral jsem s humorem, když mi dcera popisovala, jak řidiči cestující ukazovali, kde má zastavit, protože neznal trasu. Minulý týden ve čtvrtek jsem chtěl večer využít krajské autobusové dopravy do Plánice. Autobus však bez upozornění nejel. Kam mají lidé, kteří se ocitnou v obdobné situaci a nemají možnost dostat se do cíle své cesty jinak, posílat účtenky za taxík? Je to dopravce připravený kompenzovat?“ popsal své zkušenosti Richard Pikner (TOP 09).



Ředitel společnosti Arriva František Soumar na to opáčil, že pokud se jedná o plnění podle zákona, společnost se k tomu staví čelem. „V takovém případě škodu uhradíme. Každou stížnost vyhodnocujeme individuálně. Hlášení stížností je možné přes naše internetové stránky,“ uvedl Soumar.

A dodal, že po problémech z druhého červencového týdne, kdy cestující v kraji marně čekali až na 40 spojů denně, se podle Soumara situace změnila. „Příčinou byly technické, personální i lidské chyby. Obměnili jsme mimo jiné lidi na dispečinku, a v posledních dnech je problém maximálně s jedním spojem denně. Posledních 10 dnů je vypravenost 99,97 procenta,“ uvedl šéf společnosti Arriva.



O prázdninách autobusy vyjedou na 3300 spojů denně, ve školním roce na téměř 3800. Soumar uvedl, že v den, kdy lidé marně čekali na nejvíc spojů, na trasy nevyjely čtyři autobusy. „Jeden autobus za den obslouží v průměru 15 spojů, ale jsou i takové, které jich obslouží i 30 za den,“ uvedl František Soumar.



Podle radního pro dopravu Pavla Čížka (STAN) bude kraj pokutovat dopravce za nedodržení smlouvy.



Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS) uvedla, že podle odborářů je ve strojcích vydávajících jízdenky v autobusech špatný software a jejich ovládání je složité, proto z nich někdy vylézají jízdenky s nesmyslnými cenami. „Někteří řidiči neměli na přípravu čas. Flotila nových autobusů vyjela 14. června a řidiči ještě 13. června prý nevěděli, jakou linku pojedou,“ tlumočila včera Krejsová informace od odborářů. Šéf Arrivy prohlásil, že testovací strojky byly ve všech provozovnách s předstihem a řidiče opakovaně proškolují.



Ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová jednala o úpravách odbavovacích strojků s výrobcem. „Dělaly se už některé úpravy, ale ty zapříčinily, že nefungují věci, které předtím fungovaly. Jedním z důvodů je i poměrně složitý krajský tarif,“ řekla zastupitelům.



Vedení městského obvodu Plzeň 4 v závěru minulého týdne jednalo s vedením plzeňských dopravních podniků, za jakých podmínek by přemýšlelo o možnosti návratu do Červeného Hrádku a Zábělé, okrajových částí Plzně, kam místo nich jezdí od 14. června Arriva.