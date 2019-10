Obleky a nová deska. Vypsaná fiXa se vrátila tam, kde před 25 lety začala

Pardubické koncerty téhle kapely bývají dlouho dopředu vyprodané a ani tento nebyl výjimkou. Klub Žlutý pes byl zaplněný do posledního místa. Přesto, že bylo pondělí.

„Není to úplně tradiční koncertní den, ale zase to bylo na den přesně jako před těmi pětadvaceti lety, takhle jsme to chtěli,“ uvedl frontman Vypsané fiXy Michal Mareda, který je v hudební branži známý spíše pod přezdívkou Márdi.

Muzikanti původně chtěli hrát i na původní nástroje a aparát, z toho ale nakonec sešlo.

„Většinu těch věcí ještě někde máme, bylo by to stylové. Ale když jsme to zkusili, tak jsme zjistili, že už se na ně moc hrát nedá, že patří spíš do muzea. Povedlo se nám ale domluvit předkapelu, jejíž dva členové hráli v jiných skupinách při tom našem prvním koncertě, takže nějaká návaznost tady je,“ usmíval se Mareda.

Ten se svou kapelou předvedl téměř dvouhodinovou pódiovou show. Vypsaná fiXa, která při turné k pětadvaceti letům bude netradičně vystupovat v oblecích, nejprve zahrála několik písní z nové desky Kvalita, poté následovaly osvědčené hity. Většinu z nich sborově odzpívalo i publikum zaplněného klubu.

Ale i písně z nové desky, která vyšla minulý týden, měly velký ohlas.

„Za to jsme rádi. Kvalita je asi naše nejbláznivější deska, dali jsme na ni písničky, které bychom si možná dříve na desku dát nedovolili. Uvidíme až časem, jaká ta deska vlastně je v porovnání s ostatními. Zatím nám přijde, že je z našich desek nejlepší,“ podotkl frontman Vypsané fiXy.

Kapela si po celou dobu drží svou tvář

Tato pardubická kapela objíždí už čtvrtstoletí (nejen) české kluby a festivaly, většinu velkých akcí si bez ní lze jen těžko představit. Přesto si za pětadvacet let udržela svou tvář a osobitý styl.

„Před lety mi to znělo jako taková banální rada, ale teď vidím, že to bylo to nejdůležitější. Vydržet. Protože důvodů, proč nevydržet, se dá vždycky najít spousta. My jsme hledali spíš ty důvody, proč vydržet, a proto jsme to asi dotáhli až sem, k těm pětadvacátým narozeninám. Snad nám to ještě hodně dalších let vydrží,“ dodal Michal Mareda.

Vypsaná fiXa na turné postupně navštíví Ostravu, Frýdek-Místek, Bratislavu, Havlíčkův Brod, Litvínov, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Brno, Zlín, Ústí nad Labem a Plzeň, šňůra vyvrcholí 18. prosince v pražském Foru Karlín.