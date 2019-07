Vypsaná fixa vsadila na Kvalitu, zpívá o Ivanu Trojanovi i The Cure

A v kontextu předchozích alb jako Fenomén a Klenot to ani nebude působit moc nabubřele. „Ale možná jsme si naběhli na vidle,“ směje se Neuwerth.

Nahrávka vznikala primárně ve studiu Sono, kam se kapela zavřela na dva týdny, dále se na ní pracovalo jak u Neuwertha, tak v Ježkově studiu Jámor. „Hodně věcí jsme dělali opravdu společně, až teď máme jednotlivé písničky rozhozené a pracujeme na nich každý u sebe,“ říká Neuwerth. „Není to poprvé, co spolu něco děláme, ale poprvé na takovém celku, že u toho jsme oba a potkáváme se. A mě to moc baví,“ dodává Ježek.

Deska je hudebně pestrá, texty tvoří poutavý mix imaginativních a prostě vtipných. Například v písni nazvané Ivan Trojan se Vypsaná fixa odkazuje na idoly svého dětství a dospívání, konkrétně pomocí hudebních citací Olympiku a Wanastových Vjecí.

„Olympic tam trochu je,“ připouští Márdi, „ale kde slyšíte Roberta Kodyma?“ zkouší to. „Aha, trochu to tam je. Co mám říct? V dětství jsem poslouchal Olympic, v pubertě Wanastovky. Zapsali to do mě. Ale na žalobu to snad není. Kdybych citoval Oldu Říhu, tak bych se snad i bál,“ směje se.

Konkrétně se v dané písni zpívá „aúúúú“, kde jen hodně neznalý nemůže slyšet vliv skladby Dej mi víc své lásky. „Mimochodem velmi podobný odkaz má v jedné písni i Mucha. Já míchám obě věci najedou, tak jsem se jí to snažil vyhodit, aby se to neopakovalo. Připadám si jak ve střetu zájmů!“ dodává Ježek. „Musíme to zveřejnit první,“ přichází Márdi s řešením. „Něco je ve vzduchu, ale u vás to aúúú vychází líp. Ona má zase líp vykradený sloky,“ poznamenává Ježek.

Vypsaná fixa - Krabička

Oba producenti se shodují v tom, že v klasickém obsazení basa, dvě kytary a bubny se tolik novot vymyslet nedá. „Spíš jde o to, aby se kapela dostala do jiné konstelace než vždycky, trochu ji vyvést z míry,“ říká Ježek. Ostatně některé skladby už dnes Vypsaná fixa hraje na koncertech, ovšem zase po svém. „Třeba jsme zjistili, že vysoké party v písni Babička nezazpívám, tak jsme je nechali Mejlovi,“ líčí Márdi. „On byl skoro nepřítel té písně. Ale když zjistil, že to falsetem zazpívá jako jediný z kapely a všichni lidi pod ním paří, tak teď říká, jak je to výborná pecka.“

Došlo i na hosty, byť ve formě minimalistické. Lukáš Morávek z Priessnitz na trubku, Filip Nebřenský na flétnu. „A kdo šel studiem, zahrál si na kytaru nebo tamburínu,“ dodává Neuwerth.

Zatímco za Babičkou musí fanoušci na koncert, nebo počkat do října, kdy desku uvítá i happening na Střeleckém ostrově v Praze, píseň Krabička s odkazy zase na kapelu The Cure, vyšla v pondělí formou videoklipu. V prosinci potom kapela oslaví 25 let ve Foru Karlín.