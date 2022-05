Pipi Dlouhá punčocha je punkerka, říká Márdi z Vypsané fixy

Je pravda, že jste natáčení desky pojali uvolněně? Jako sedánky s poslechem oblíbených kapel?

Dá se to tak říct. Měli jsme ve studiu bedýnku napojenou přes bluetooth na naše zařízení, na kterém máme všichni nainstalovanou streamovací službu. Producent Dušan Neuwerth prosazoval Toma Pettyho, The Cure, Wet Leg, druhý producent Ondřej Ježek kontroval šílenýma partama z Francie a bylo to hrozně fajn. Takové inspirační poslechovky. Do toho jsme samozřejmě nahrávali nové album.