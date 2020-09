VIDEO: Vypsaná fixa představuje klip k písni Měla krátkou ofinu

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 21 Savage Sledovat interpreta Vypsaná fixa

Režie klipu se ujal baskytarista Mejn. Děj snímku podle vlastních slov situoval do neurčité doby, nicméně během natáčení se snažil vzbudit iluzi jara. „Pozorné oko botanikovo ale určitě pozná, že květiny v některých záběrech jarní nejsou,“ připouští Mejn.



Samotný příběh vzniku písně má v sobě velmi osobní aspekty, které vysvětluje frontman Márdi: „Chvíli, kdy vznikla píseň Měla krátkou ofinu, si pamatuju úplně přesně. Bylo to 17. března 2017 v jižních Čechách v Ratibořských horách v šatně místního kulturního domu. Vyměnil jsem si struny na kytaře a potřeboval jsem je před koncertem ohrát, aby se mi nerozlaďovaly.



Zahrál jsem úplně náhodné kolečko akordů a do toho jsem si pískal melodii, která mě zaujala a tak jsem si ji zaznamenal do telefonu. Místo, kde jsme hráli, byla vesnice, kam se koncert z technických důvodů na poslední chvíli přesunul. Má asi pět set obyvatel a úplně nejzajímavější na tom je to, že z ní pocházel můj otec, který už v té době nebyl mezi námi.



Nikdy by mě nenapadlo, že tam někdy s Fixou zahrajeme. Byla to zvláštní chvíle. Za nějaký čas jsem potkal svého vzdáleného příbuzného, který mi vyprávěl příběh, jak vezl moji mámu za otcem v době jejich čerstvého vztahu na staré motorce z Pardubic přímo do téhle vesnice. Naši se pak rozvedli a my jsme s bráchou za otcem nějaký čas do Ratibořských hor dojížděli. Nakonec si nás přestal vyzvedávat a na dlouhý čas se vytratil z našeho života. Možná ta píseň od něj přilétla jako usmiřující pozdrav.“