VIDEO: Všichni prahnem po naději, tvrdí v novém klipu Vypsaná fiXa

„Udělali jsme pořádně to, co umíme nejlíp. Z rozervané doby jsme vytrhli naše Kusy radosti a slepili je dohromady,“ charakterizuje desku kapela. Jde o desátou nahrávku, kterou od předchozí Kvality dělí tři roky.

Kusy radosti jsou také první deskou v nové sestavě. Kapelu definitivně opustil baskytarista Mejn a místo něj nastoupil Kryštof Mašek.

„Nebyly to pro kapelu lehké časy. Nejen že jsme nemohli hrát, ale v lednu před prvním nahráváním nám náš dlouholetý člen Mejn sdělil, že už nechce dál pokračovat a že je paradoxně nejvhodnější doba na to, abychom za něj našli náhradu.

Nezbývalo nic jiného, než se s tím smířit a snažit se někoho najít. To se nám naštěstí povedlo a naši nabídku přijal Kryštof, který skvěle zapadl a nadšeně se zapojil i do práce na nové desce,“ svěřuje se frontman Márdi.

Vypsaná fiXa zároveň s vydáním alba vypouští i Buvola. Klip natočil v lehce bláznivém duchu režisér Adam Vopička. Skupina studentů jede v devadesátých letech na školní výlet společně autobusem, což je situace, kdy se může stát úplně cokoliv.

„Základní kámen písně byl položen jednoho jarního rána, když jsem jel autem do města a uvízl jsem v zácpě. Stál jsem mezi vystresovanými, zpocenými a zničenými řidiči a kolem nás chodili studenti do školy. Jejich chůze byla bezstarostná, uvolněná a rozjívená. Vznikl tak skvělý protiklad mezi jimi a námi – zoufalci v zácpě. Přišlo mi to velmi vtipné a zároveň jsem si uvědomil, že skoro každý, kdo někdy jde bezstarostně po chodníku, skončí v zácpě a pak se z ní třeba zase dostane. Všichni prahnem po naději, že se to zase rozjede,“ vysvětluje Márdi.