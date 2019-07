VIDEO: S orchestrem si zahraje Vypsaná fixa, která přitom neumí noty

V pražském KD Ládví se postupně schází celý orchestr, mezi posledními dorazí i hudebníci z Vypsané fixy. „Včera jsme ze začátku hráli moc nahlas, museli jsme se ztlumit, tak je to trochu nezvyk. Ale co jsem slyšel potom, se mi moc líbí,“ říká zpěvák Márdi.

O orchestrální aranže třinácti písní z repertoáru Vypsané fixy se postaral skladatel Jan Kučera, který se na Rock for People postaví před těleso také jako dirigent. K dispozici dostal existující „živák“. „Kapela hraje to, na co je zvyklá, já jsem její písně obalil zvukem orchestru,“ vysvětluje. Márdi dodává, že pro něj a jeho spoluhráče je celá akce netypická ještě v jednom ohledu: „Nejsme zvyklí na koncertech počítat, někde přidáme, někde ubereme, s orchestrem za zády však budeme muset držet formu.“

Jana Kučeru při první schůzce kapela překvapila. „Chlapci z Vypsané fixy mi řekli, že neumí noty. To je pro autora symfonických aranží docela zajímavá informace,“ říká dirigent. Jak zkouška obou souborů vypadala, uvidíte ve videu v úvodu článku.

V úvodu festivalového setu orchestr zahraje také skladbu, která vznikla jako svého druhu experiment. „Počítač dostal několik partitur Antonína Dvořáka a na jejich základě v jeho útrobách vznikla skladba nová,“ líčí Kučera. „Dvořák to úplně není, i když je to samozřejmě zajímavé. Navíc dostanete čistě noty bez údajů o tom, jak silně se má třeba hrát. A ten lidský prvek tam prostě chybí.“