Místo seniorů shánějí náhradníky, Pardubický kraj mění očkovací strategii

Od počátku epidemie se v kraji prokazatelně nakazilo koronavirem 62 345 lidí. Z nich se 54 148 vyléčilo, 807 s nemocí covid-19 zemřelo. Cestou z mimořádně vážné situace by mělo být proočkování minimálně 70 procent populace. Ovšem zatím se proces příliš nedaří.

„Státní registrační systém zatím neumožňuje objednávat se na vakcinaci lidem mladším 80 let, část očkovacích látek proto zbývá a je potřeba je rychle aplikovat. Nabídneme je proto lidem z důležitých oborů,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který si stěžuje i na chování lidí, kteří si očkování objednají, ale pak vůbec nepřijdou.

Není koho očkovat, když registrovaní nepřijdou

„Minulý týden třeba v Pardubicích jeden den nepřišlo hned 40 lidí. Nakonec jsme to zvládli vyočkovat, hledali jsme lidi večer na poslední chvíli i třeba u úklidové služby kraje. Máme proto lidi na telefonu, které večer obvoláme, abychom už namíchanou vakcínu nemuseli vylévat,“ doplnil Netolický.

Dochází tak k paradoxním situacím, že někteří opakovaně nedokázali získat místo pro své nemocné rodiče ve věku těsně pod 80 let, ale na druhou stranu se večer na krajském úřadě narychlo hledají uklízečky, které by očkování podstoupily.

„Dokud stát nezrychlí registrační systém, tak pojedeme mimo něj. Je to naše rozhodnutí konzultované s hygieniky,“ uvedl Netolický, který chce přednostně očkovat lidi z tzv. kritické infrastruktury. A to hlavně kvůli tomu, že kromě Pardubic nejsou v dalších očkovacích centrech plně vytíženi, a vakcíny tak vlastně zbytečně leží ladem.

K vakcíně se dostanou lidé z elektráren nebo řidiči MHD

„Nemáme nikde kromě Pardubic frontu na očkování. I když máme vakcíny, naše očkovací místa nejedou na plný výkon, což bereme jako vážný problém. Potřebujeme, aby na seznam byli doplněni další lidé, třeba zaměstnanci klíčových provozů,“ řekl Netolický.

„Půjde o řidiče MHD, starosty, lidi z tepláren, elektráren nebo čistíren odpadních vod. Proto nebudeme brát zřetel jen na státní strategii, a budeme v rámci volných kapacit oslovovat lidi z těchto oborů,“ doplnil Netolický s tím, že i on sám se nechá podle této logiky co nejdříve naočkovat.

První vakcíny se začaly v kraji aplikovat na konci prosince, nejdříve od firmy Pfizer, později také od Moderny. Do regionu dorazilo i 1 100 dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca. „Vakcíny máme, ale nemáme je komu dát,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN)Matoušková.

V kraji funguje pět očkovacích center – v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.

„První dávku dostalo v kraji více než 21 tisíc lidí. Senioři nad 80 let budou proočkováni všichni, kteří měli zájem. Hotovo bude i u nich do týdne. A vlastně se to týká jen Pardubic, všude jinde jsou tito senioři už oočkováni. Zdravotníci, kteří chtěli vakcínu, tak už ji taky mají všichni,“ uvedl hejtman Netolický.

Za posledních sedm dní se nejvíce nových případů vyskytlo na Pardubicku, celkem 1 513. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel tam připadá 862 nakažených. Na Chrudimsku tento poměr činí 670, na Svitavsku 344 a na Orlickoústecku 677.



„Situace u nás v Česku není dobrá, hrozilo zavření dalších okresů. Mluvilo se o Plzni. Problémy máme ale i v našem kraji. Ve středu přibylo 700 případů, což je také velký růst, protože v minulých dnech to bylo kolem 400. Máme 373 hospitalizovaných, což je enormní nárůst, volných míst v nemocnicích ubývá,“ řekl ve čtvrtek hejtman Martin Netolický.

„Čekáme, že v příštích dnech budeme hospitalizovat o 40 procent lidí více. Bohužel i u nás převládá britská mutace, která má u lidí vážnější průběh a vyžaduje delší hospitalizaci. Máme už otevřeno 25 covidových oddělení. Klesá nám alespoň počet nemocných doktorů, což je určitě i díky tomu, že jsme je proočkovali,“ uvedla Matoušková.

Semafor ukazuje čekací dobu v očkovacích centrech

Kraj také zveřejnil na svém webu takzvaný semafor, který ukazuje čekací doby na objednání v jednotlivých očkovacích centrech. V Pardubicích jsou 72 hodin a delší, jinde je možné se nechat očkovat rychleji a lidé by to měli při registraci využít.

„Každý den budeme systém v deset hodin aktualizovat. Do semaforu se lidé dostanou přímo z webu Pardubického kraje,“ dodal hejtman.