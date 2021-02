Žádné vakcíny AstraZeneca neleží ladem, ohradil se resort proti obvinění

Ve středu odpoledne zveřejnila Evropská komise počty dodaných a vyočkovaných dávek. Evropská komise tvrdila, že celkem do Česka došlo 90 tisíc dávek AstryZenecy a 32 400 Moderny.

Proti tvrzení se ohradilo ministerstvo zdravotnictví. Podle něj jsou čísla trochu jiná. Podle resortu dorazilo 40 800 tisíc dávek od AstryZenecy a 44 tisíc Moderny. Ve čtvrtek podle ministerstva dorazí dalších 36 tisíc dávek od AstraZeneca. Jenže té bylo ke středě podle webu rezortu vyočkováno pouhých 4 413 dávek. Moderny pak 24 641 dávek.

Ministerstvo se pak ve čtvrtek ohradilo rovněž k tvrzení, že vakcína AstraZeneca leží na skladě a nikdo s ní neočkuje.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Žádné vakcíny AstraZeneca nezmrzly. Všechny očkovací látky byly do tří dnů rozvezeny ze skladu distributora do jednotlivých očkovacích míst. Tedy není pravdou ani to, že by vakcíny ležely ve skladu. Dnes dorazí dalších 36 tisíc dávek. oblíbit odpovědět

Za posledních sedm dnů se v Česku průměrně denně naočkovalo 13 462 dávek. Pokud by Česko pokračovalo tímto tempem, tak očkovací strategie, která počítá s proočkovaností zhruba sedmdesáti procent populace, by byla splněna v roce 2023 nikoliv v červnu 2022. Přitom k naplnění strategie je podle plánu zapotřebí 11 901 700 dávek vakcín.

Počet podaných dávek za posledních sedm dnů | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Seznam Zprávy v úterý upozornily, že problém s očkováním může také souviset s distributorem, kterého ministerstvo zdravotnictví vysoutěžilo teprve v minulém týdnu. Distributoři totiž nejsou ministerstvem ani zdravotními pojišťovnami vybíráni v předstihu, ale až ve chvíli, kdy už očkovací látka dorazí do země.

Podobný problém s distribucí nastal již v lednu u vakcíny od firmy Moderna a nyní se celý příběh opakuje. Pro rozvoz vakcíny se tak muselo v obou případech hledat náhradní řešení. Větší problémy zatím nebyly jen u první vakcíny Pfizer/BioNTech, kde si rozvoz řeší sám výrobce.

Znalci problematiky podle Seznam Zpráv soudí, že se skluz ve výběru distributora může opakovat i u dalších vakcín, které mají na český trh teprve přijít (CureVac a Johnson&Johnson pozn. red.).

„Pokud se nestane zázrak, obávám se, že se to stane znovu,“ uvedl pro Seznam zdroj z okruhu ministra zdravotnictví Jana Blatného, který si nepřál být jmenován.

Ministerstvo zdravotnictví pro iDNES.cz uvedlo, že společnost Alliance Healthcare, která vyhrála výběrové řízení na distribuci, je připravena distribuovat dodávku AstraZeneca, která do Česka dorazila ve čtvrtek. „Jakmile bude propuštěna dodaná šarže Státním ústavem pro kontrolu léčiv, bude bezodkladně poté provedeno dodání na stanovená místa ve stanoveném množství,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí rezortu Barbora Peterová.

Ta podotkla, že ministerstvo má vždy zajištěného distributora, a to i v případě, kdy není ukončeno zadávací řízení pojišťoven. „Nedošlo tedy k situaci, kdy by do Česka bylo doručena vakcína a Česko by neměla zajištěnou distribuci. Společnost Avenier a.s. distribuovala první dva závozy vakcíny od AstraZeneca podle pokynů ministerstva zdravotnictví. Další distribuci bude provádět vysoutěžený distributor,“ ohradila se mluvčí proti informaci, že ministerstvo vakcínu AstraZeneca nerozváželo.