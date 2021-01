Pardubický kraj získal tisíc dávek vakcíny navíc, dnes spouští očkování na úřadě

Od pondělí 18. ledna začne fungovat telefonní linka krajského úřadu 466 026 466. Ta by měla pomoci seniorům z Pardubického kraje, kteří mají zájem o očkování, ale nemají přístup k internetu nebo si nevědí rady s vyplněním formuláře registru pro očkování proti covidu-19. Linka bude fungovat v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.