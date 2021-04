Sportovní park bude mít víc variant, letošní ročník ovlivní snad i olympiáda

Navzdory pokračující epidemii nemoci covid-19 je jisté, že se bude v létě konat v Pardubicích velká sportovní akce určená pro veřejnost. Pořadatelé se už pustili do příprav Sportovního parku Pardubice, který by se měl konat v termínu od soboty 7. do neděle 15. srpna.