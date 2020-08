Manažer Sportovního parku: Ze všech stran jsem cítil vůli akci uspořádat

Žádný jiný ročník pardubického Sportovního parku nebyl během příprav v takové nejistotě jako ten letošní. Ještě na konci března kvůli koronavirové epidemii visely nad oblíbenou sportovní akcí, jejíž základy před čtyřmi lety ustavil Olympijský park, otazníky.

„Epidemiologická situace ve světě nám poměrně naháněla strach, ale jsme šťastní, že se v srpnu uvidíme. Upravili jsme podobu projektu, posílili hygienické zázemí na všech sportovištích a věříme, že jsme schopni dodržet všechna nařízení tak, abychom nařízení vlády a hygieny dodrželi,“ řekl hlavní manažer Sportovního parku Pavel Stara.

Koronavirus přišel během ostré přípravy Sportovního parku. Už v dubnu, kdy jiní velké letní akce odvolávali, jste se rozhodli oblíbený podnik uspořádat. Šli jste do toho s rizikem, že to bude hop, nebo trop?

Když byl vyhlášen nouzový stav, předpokládali jsme, že ta nejtvrdší opatření se uvolní do konce května. Alespoň jsme v to doufali. Tři letní měsíce byly šancí, která nám hrála do karet. V ten moment jsme si řekli, že do toho jdeme, protože už tehdy se mluvilo o druhé vlně na podzim. To vše po dohodě s magistrátem, krajem a klíčovými partnery. Ze všech stran jsme cítili vůli Sportovní park uspořádat, aby ve špatné době přišlo také něco pozitivního. Vzhledem k tomu, že akce se koná ve velkém parku Na Špici pod širým nebem, navíc s velkým rozptylem lidí, byli jsme naladěni optimisticky. Kdyby šlo o jednorázovou akci, které se naráz zúčastní dva až tři tisíce lidí, s takovou jistotou bychom se nerozhodovali.

Museli jste program poupravit, anebo jedete v zajetých kolejích?

U úspěšných věcí se nesmí bourat základy. Z pohledu parku se pro děti v zásadě nic nemění. Pořád je Sportovní park postaven na sportovních klubech, na kterých 17 stanovišť stojí. Na druhou stranu jsme stejně jako před čtyřmi lety chtěli park více propojit s letní olympiádou. Letošní Sportovní park měl být z tohoto pohledu možná ještě větší než v roce 2016, kdy na Olympijský park přišlo více než 350 tisíc lidí. To se bohužel kvůli zrušené olympiádě v Tokiu zásadně změnilo. Měli jsme s Českým olympijským výborem dojednáno, že by přijeli i čerství medailisté. Doufáme, že příští rok bude olympijský a k původní myšlence se za rok vrátíme.

O co tedy návštěvníci letos přijdou?

Kromě toho, že celý park měl být graficky laděn do olympijských barev, skromnější bude doprovodný program. Upustili jsme od hlavního pódia, na kterém se konaly koncerty, autogramiády a podobně. Organizátoři zrušili i masové běhy. Například na start Gladiator Race nevyběhne naráz tolik lidí. Základ ovšem zůstane stejný, tedy spousta sportovních disciplín, hrací karty a medaile. To dělá Sportovní park sportovním parkem.

I přes škrty program pro děti i dospělé bude nabitý.

Držíme třeba přednáškový stan, který se už loni ukázal jako skvělý doplněk ke sportu. Návštěvníci si v něm poslechnou přednášky cestovatelů, odborníků z oblasti sportovního byznysu, výživy a podobně, nově počítáme s freestyle zónou skateparku Pardubice. Půjčit si BMX kolo nebo koloběžku a vyzkoušet si jízdu v rampě bude moct každý. S tím se pojí i závěr devítidenního sportovního zápolení, které vyvrcholí mistrovstvím ČR v BMX free stylu na U rampě. Zařazen bude i charitativní běh Foxconn Run. Jeden celý den bude věnovaný také koním, protože Pardubice jsou letos Evropským městem koní.

Přibylo i stanoviště teqballu...

Loni byla jen exhibiční ukázka, letos jsme zařadili plnohodnotné stanoviště. Máme radost z progresu, kterým sportovní kluby procházejí.

Třeba ale ranní rozcvičky se konat nebudou.

Ty jsme letos zrušili, protože nebude pódium. Každopádně už dnes do parku chodí lidé sami od sebe si zacvičit třeba na workoutové hřiště. Naopak novinkou bude speedlo point. Aby se lidé nekumulovali u stánků s občerstvením, budou si moct do piknikové zóny objednat jídlo přes mobil. Na elektrokoloběžkách ho budeme rozvážet.

Měl koronavirus dopad na počet přihlášených sportovních klubů?

Naštěstí ne. Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Ve třech turnusech se v parku během devíti dnů vystřídá padesátka sportovních klubů z Pardubic a okolí.

Mohou se návštěvníci sportovního parku těšit během programu na vrcholové sportovce? Loni přijel třeba Lukáš Krpálek.

Usilujeme o to, ale respektujeme, že vrcholovým sportovcům se kvůli koronaviru posunula spousta termínů soustředění a podobně. Uvidíme, kdo bude mít čas a chuť přijet. Prozradím, že se zúčastní regionální sportovci a máme připravená jména i celostátního kalibru.

Byl letos kvůli zavřeným školám problém s distribucí hracích karet?

Přišli jsme s novou možností objednání dotované hrací karty pro děti ze základních a mateřských škol. Rodiče si mohli po celý červen objednat až čtyři karty přes jednoduchý formulář po internetu. V parku si rodiče se svými dětmi karty na základě rezervace vyzvednou. Jsme na 80 procentech rezervací proti tomu, co jsme loni přímo prodávali. Jsem za to rád, že energie, kterou do toho vkládáme, se vyplácí.

Máte dostatek dobrovolníků? Pomohou vám s dodržováním hygienických pravidel?

Někteří dobrovolníci nám odpadli, ale pořád jich máme dostatek včetně rezerv. O pohodlí návštěvníků se bude starat 60 až 70 dobrovolníků. Hygienu posílíme. Na každém stanovišti bude dobrovolník s dezinfekcí. Sportovní kluby budou mít na starost dezinfekci náčiní. Nepůjde však o nic zásadně jiného, než co se dnes děje na příměstských táborech, sportovních soustředěních a tak dále. Přijali jsme v tomto ohledu logická opatření tak, aby se návštěvníci nebáli přijít. Cílem je, abychom si to všichni bez obav užili.