Dynamo je po nečekaně snadné baráži v suchu, na řadě jsou velké změny

„Pro mě osobně je to obrovská úleva. Na ledě jsme to odválčili. Teď je to neskutečný pocit. Play off je krásná věc, ale tohle je boj o přežití celého klubu. I fanoušků,“ hodnotil kapitán Tomáš Rolinek.



Pravda je, že sezona byla od začátku října více než zoufalá. Celkem pochopitelně proto Dynamu nikdo moc nevěřil. Svými výkony tak v bojích o všechno zaskočil pardubický tým i své soupeře.

„Upřímně říkám, že když jsme proti nim nastoupili, přišlo mi, že se ocitáme v úplně jiné sezoně a proti úplně jinému mužstvu. Nepoznával jsem je. Když to srovnám s jejich stavem před baráží a v baráži, mám pocit, že tam nezůstal kámen na kameni a všechno je najednou jinak. Nejde mi na rozum, že se za tak krátkou dobu tak razantně změnili. Jejich výkonnost je překvapením pro nás, pro jejich fanoušky a všichni zírají s otevřenou pusou,“ upřímně hodnotil Dynamo pro Sport obránce Pirátů z Chomutova David Štich.

A jak se „zázrak“ rodil? Podle primátora Martina Charváta měl na něm klíčový podíl trenér Ladislav Lubina.



„Věřil jsem mu. Už se kolem hokeje pohybuji pět let a za tu dobu přece jen poznáte, když někdo má rozumné názory. Profesně trenér Lubina ukázal, že je skutečný odborník. Třeba druhá výhra na Kladně byla čistě jeho prací,“ narážel primátor na virvál, který trenér spustil mezi druhou a třetí třetinou v kabině mužstva.

Tomáš Rolinek pak vidí ještě jeden důvod zlomu - strach z ostudy. „Víte, že máte čas, že jdete do baráže, ale prohráváte zápasy, hlavu máte dole. Hádáte se v kabině, abyste to nastartovali. Člověk to zkouší po dobrém, po zlém. Nic nefunguje. Takže, kde se to vzalo? Z toho, že jsme měli stažený zadek a od prvního zápasu jsme se báli, že může přijít neštěstí pro tým, pro celé město. Že můžeme o extraligu přijít. Hráli jsme tedy týmově,“ řekl Rolinek.

Ale co dál? Začínají dohady

Na oslavy však není moc času. Klub prošel svou nejhorší sezonou v historii a je jasné, že musí přijít změny, a to téměř ve všem.

„Nyní nastal čas zhodnotit zoufalou sezonu, i když s dobrým koncem. Primárně je to záležitost dozorčí rady hokejového klubu, která by z mého pohledu měla požadovat změny ve vedení i řízení klubu. Nikdo asi nechce, aby se aféry a špatné výkony opakovaly i v příští sezoně. A to nejen proto, že ‚druhá šance‘ v podobě baráže se již nenaskytne,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Klíčové momenty, které přispěly k udržení ligy Kde se ve prospěch Dynama nakláněla hokejová baráž? MF DNES vybrala pět momentů: 1. Gól Marka Hovorky hned v první minutě „prolínačky“ Možná vůbec nejdůležitější okamžik. Z hráčů spadla nervozita, křeč se nedostavila. Dynamo zápas s Českými Budějovicemi dotáhlo k výhře 4:1, začalo si věřit a získalo i další čtyři utkání v řadě. 2. Brejk na 2:0 v prvním utkání v Kladně Jágr a spol. bušili do skvělého pardubického brankáře Ondřeje Kacetla a při sérii šancí byli blízko vyrovnání na 1:1. Místo toho však z brejku skóroval Ondřej Machala a hosté pak utekli až na 5:0. 3. Fantastický zákrok gólmana Kacetla proti Endálovi V pátém barážovém klání v Budějovicích zlikvidoval Kacetl za stavu 4:3 pro Dynamo obrovskou šanci domácímu Endálovi. Útočník Motoru stál v přesilovce sám na kruhu a „z první“ pálil do odkryté brány, ale radovat se nemohl. 4. Vzepětí v osmém kole s Rytíři Pardubičtí se vítězstvím mohli notně přiblížit záchraně, po dvou třetinách však v Kladně ztráceli 1:3. Čtyřgólová smršť ve třetím dějství na 5:3 jim ovšem zařídila již 21. bod v baráži. 5. Obrat a pojistka záchrany v Chomutově Podobná záležitost. Dynamo nehrálo dobře, lacino prohrávalo 1:3 a potom 3:4, ovšem přestřelku nakonec ovládlo 7:5 a získalo tak extraligovou definitivu.

Zatím nikdo z politiků nechce být příliš konkrétní. Pouze zástupci opozice naznačují, že budou usilovat o konec Dušana Salfického, jako generálního manažera. „Myslím, že dokázal, že se na tu funkci nehodí. Těch přešlapů a chyb bylo na jednu sezonu až dost,“ uvedl zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Také opoziční Piráti už dlouho před baráží říkali, že je třeba, aby se vedení klubu zbavilo politiků. Salfický je, stejně jako marketingový manažer Jan Hrabal, členem hnutí ANO, provozně-ekonomický manažer Ondřej Šebek kope za ODS a šéftrenér Dynama Vladimír Martinec sedí na malé i velké radnici za Sdružení pro Pardubice.

„Už dlouho říkáme, že se nám nelíbí politické vedení klubu. Všechny důležité pozice mají komunální politici, a to není udržitelné,“ uvedl lídr Pirátů Ondřej Karas.

Zatím se zdá, že Dušan Salfický vymyslel, jak tento požadavek vyplnit. V reportáži ČT připustil, že by opustil barvy hnutí ANO. „Slyšel jsem to poprvé v televizi, zatím jsme spolu o tomto řešení nemluvili,“ byl zaskočen primátor Charvát.

Otázka však je, jestli by tento krok přijali fanoušci. Zatím se zdá, že minimálně ta část, která před startem baráže vyvěsila plakáty proti vedení klubu, ne.

„Ať pan Salfický klidně trénuje brankáře nebo šéfuje úseku mládeže pod dohledem někoho zkušenějšího, aby se naučil řídit, a třeba se jednou vrátí. Teď na to znalosti ani dovednosti nemá, i když snaha se mu upřít nedá,“ uvedl i dlouholetý šéf fanklubu Karel Klodner.

Hokej bude jedním z hlavních témat zasedání zastupitelstva, které se na radnici bude konat příští čtvrtek 25. dubna.