Pardubické Dynamo drží trumfy. K jistotě záchrany chybí už „jen“ šest bodů

Anketa mezi osobnostmi pardubického hokeje

David Pospíšil, bývalý hokejista a expert ČT

Jsem velmi rád, jak Dynamo do soutěže vstoupilo. Pardubice jsou hokejovým městem a extraliga by tady chyběla. Týmu velmi pomohlo, že hned v první minutě prvního zápasu dal šťastný gól a hráči začali konečně získávat to ztracené sebevědomí. Na druhou stranu nemůžeme tyto výsledky přeceňovat, stále musíme brát v potaz, že to je jen baráž s týmy, které jsou v Česku na 13 až 16 pozici. Je na místě pokora a poctivá práce, aby se něco podobného už neopakovalo. Jiří Šejba, bývalý hráč a trenér Pardubic Pardubice mě v baráži trochu překvapily. Myslel jsem si, že budou mít větší problémy, ale asi je vidět rozdíl mezi extraligou a první ligou. Týmy z nižší soutěže prostě ve čtyřech pětkách nemají takovou kvalitu jako extraligové mančafty. I když je pro mě trochu záhadou Chomutov. V Pardubicích přitlačili na pilu. Pořád mají kvalitní hráče, kteří vědí, o co hrají. Mají zde dobré podmínky a ukazuje se, když se přidá na kondici a zodpovědnosti na ledě, tak jsou schopni uhrát dobré výsledky. Dominik Hašek, česká hokejová legenda, odchovanec Pardubic Jsem zatím nadšený. Myslím, že jsme si to všichni takto představovali. Vstup byl fantastický. To je jasné. Na druhou stranu je škoda, že se v úterý prohrálo s Rytíři z Kladna 1:4, ale i tak mohou být fanoušci spokojeni. Ale je třeba v těchto výkonech pokračovat. Baráž je dlouhá a ošidná soutěž, hráči Pardubic proto nesmí usnout na vavřínech a musí pokračovat v těchto výkonech, dokud nebudou mít zajištěnou účast v extralize i pro příští rok. Karel Klodner, bývalý dlouholetý šéf fanklubu Naše dosavadní výkony v baráži jsou asi pro všechny velkým, a pro fanoušky Pardubic navíc příjemným překvapením. Od prvního zápasu na ledě vidíme úplně jiné mužstvo než to, které se zde „prezentovalo“ v posledním půl roce. Občas jsem měl pocit, že nehrajeme baráž, ale play off. Pokud bude mužstvo důsledně dodržovat taktiku, se kterou slavilo úspěch, a zápas s Kladnem jasně ukázal, že jiné cesty není, budeme chodit na extraligu v Pardubicích i v nadcházející sezoně. Bohuslav Šťastný, legenda klubu, dlouholetý vedoucí týmu Zatím je to paráda. Pro všechny je to příjemné překvapení. Já jsem měl před baráží docela obavy, jak to bude vypadat. Měl jsem strach, že to nezvládnou, ale je vidět, že trenéři tým skvěle připravili. Na druhou stranu mne mrzí, že takto nedokázali hrát v základní části soutěže, stále musíme mít na paměti, že tohle je jen baráž. Navíc je potřeba vše dobře dohrát, ale rozjeté je to skvěle. Tým ten silný tlak, který na něj byl, zvládá zatím bravurně, věřím, že to dobře dopadne.