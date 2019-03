Hrobaři s hlavou v... Fanoušci vylepili billboardy proti vedení Dynama

„Za týmem stojíme, za vedením ne!“ Tato věta zdobí jeden z billboardů na cestě ze Starého Hradiště do Pardubic. Dále je jsou na něm nelichotivě vyobrazeni hlavní představitelé klubu, kteří se přetahují s hráči a fanoušky o pardubického koně na pomezí extraligy a první ligy.

„Tak konečně slušná akce od těch, co jim klub stojí za více, než prázdné tlachání o ničem. Chyťme se za nos a dnes jim to dejme sežrat i na hokeji peprnými hesly,“ vyjadřuje se k celé akci na fanouškovském diskuzním fóru uživatel David009.

Na Palackého třídě v centru Pardubic pak stojí ještě jeden bilboard, na něm je zase autobus s nápisem „Hrobaři“ směřující od cedule Mistři 2012 k ceduli Chance liga a propasti.

A v něm znovu sedí primátor Pardubic Martin Charvát (ANO), generální manažer Dynama Dušan Salfický, provozně-ekonomický manažer Ondřej Šebek a marketingový manažer Dynama Jan Hrabal.

Na tomto billboardu jsou také hesla jako: „příkladná komunikace, koncepce, morální úpadek...,“ zkrátka přesně ty věci, které hokejovým příznivcům dlouhodobě leží v žaludku.

„Top. Bez urážek, bez vulgarity. A přesto mají někteří pánové hned trochu pokaženou náladičku...,“ těší dalšího příznivce pod nickem tomaso25.

Dynamo jde podruhé během dvou let do baráže z beznadějně posledního místa v extralize. Letos se mu ale obzvlášť nedařilo. Prakticky cokoliv, co vedení klubu udělalo, skončilo fiaskem a velkou nevolí fanoušků. Ti žádají hlavy skoro všech lidí ve vedení, stále však věří, že hokej jako takový extraligu v Pardubicích udrží.

„K této akci nás vede dlouhodobá nespokojenost s tím, jak je hokejový klub veden. Nejde pouze o sportovní nezdary, ale zejména o morální úpadek, nekomunikaci s fanoušky a nulovou sebereflexi lidí ve vedení. Před několika měsíci byl vydán otevřený dopis, který podepsalo takřka dva a půl tisíce fanoušků. Od té doby se nezměnilo k lepšímu vůbec nic, naopak další problémy se nabalily. Svou akcí chceme ukázat, že budeme vždy stát za naším milovaným hokejovým klubem a ozveme se, kdykoli bude v ohrožení. V minulosti jsme se nenechali opít Rohlíkem a nenecháme se opít ani koblihou. Za hráči stojíme a mohou počítat s naší podporou v baráži. Za vedením však nestojíme a po této sezoně musí odejít, ať už baráž dopadne jakkoli,“ stojí v oficiálním vyjádření fanoušků pro média.

Celou akci pochopitelně registruje i samotný klub, který je většinově vlastněný městem. „Všichni v celé organizaci se nyní pouze soustředíme na to, abychom zvládli baráž. Vážíme si všech fanoušků, kteří přijdou tým podpořit, aby pro Pardubice udržel nejvyšší soutěž,“ vyjádřil se marketingový manažer Jan Hrabal.