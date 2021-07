Zpackané objížďky. Kamiony vedou z Litomyšle do Poličky a odtud zase zpět

V prvním případě, ať už jedou řidiči kamionů z kraje Vysočina nebo od Svitav, musejí od pondělí kvůli opravě mostu v Krouně absolvovat v obou směrech takřka 50 kilometrů dlouhou zajížďku, která je z hlavního tahu I/34 odkloní buď ve Ždírci nad Doubravou, nebo v Poličce na Chrudim a Vysoké Mýto.

Na tom by až na promarněný čas, který řidiči stráví v kabině kamionu, nebylo nic divného. Krajský úřad totiž nemá jinou možnost než nákladní dopravu nad 3,5 tuny vést po silnicích I. tříd. Tak praví zákon.

Co však nedává smysl a na sociálních sítích už baví nejednoho řidiče, je v souvislosti s první objížďkou nesmyslná koordinace další objízdné trasy. Ta začala platit pro kamiony kvůli obnově asfaltu na silnici mezi Poličkou a Svitavami.

Řidiči kamionů by podle značení objížďky měli jet ze Svitav na Litomyšl a paradoxně poté zpátky do Poličky, odkud však jiné oranžové značky kvůli opravě mostu v Krouně vyhánějí kamiony zpět na Litomyšl.

Nesmyslného značení si všiml řidič kamionu Jan Trávníček.

„Litomyšl, světelná. V Poličce zjistíš, že se můžeš otočit a vrátit se do Litomyšle a vzít to na Chrudim. Do Havlíčkova Brodu se z Poličky nedostaneš,“ upozornil na špatně značenou objížďku řidič, který se o silničářském nonsensu naštěstí dozvěděl, než usedl do kamionu.

„Jel jsem to osobním autem, takže než jsem to absolvoval nákladním, už jsem o tom věděl a zvolil jinou trasu,“ dodal.

Svým příspěvkem na Facebooku spustil lavinu komentářů řidičů s podobnou zkušeností.

„Jo, na Havlíčkův Brod a Jihlavu luxus. Hlavně se mě nikdo neptejte, kudy jsem jel, protože mně to nikdo ani neuvěříte. Ale jel jsem i lesem, ale zákaz tam nebyl,“ přidal k cimrmanovsky navrženým objízdným trasám svůj pohled ověnčený smajlíky Ondřej Jadrníček.

Řidiči už rezignovali, hledají si trasy sami

„Bavil jsem se o tom s jedním dopravcem. Řidiči kamionů prý kvůli tolika uzavírkám a omezením, které dnes na silnicích jsou, už rezignovali. Musí dovézt náklad z místa A do místa B. Hledají vhodné trasy, které nějakým způsobem projedou, už nemají čas si stěžovat,“ komentoval Petr Škvařil, starosta obce Květná, přes kterou kamiony kvůli objížďce jezdit nesmí.

Uzavírky a omezení na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji I/34 26. 7. - 7. 11. úplná uzavírka silnice v obci Krouna - stavba nového mostu

26. 7. - 31. 10. částečná uzavírka mezi Poličkou a Svitavami - OŽK I/35 12. 4. - 30. 9. zúžená vozovka mezi Gajerem a křižovatkou s I/43 - OŽK

13. 7. - 31. 7. - oprava křižovatky v obci Hrušová

28. 7. - 31. 7. - úplná uzavírka silnice ve Vysokém Mýtě - oprava železničního přejezdu

2. 8. - 17. 10. - omezení provozu na křižovatce silnice I/35 a I/17 - stavba okružní křižovatky I/43 26. 7. - 24. 10. - omezení provozu u hraničního přechodu v Dolní Lipce - stavba mostu

6. 4. - 31. 8. - kyvadlový provoz řízen semafory - oprava mostu v Opatově

17. 5. - 10. 10. - kyvadlový provoz řízen semafory - oprava živičného krytu v Brněnci a Rozhraní

A co k problému říká krajský odbor dopravy, který má agendu na starosti?

„Když se vydávalo jedno opatření, o druhém omezení jsme ještě nevěděli. Podíváme se na to,“ uvedl Jiří Dobruský z oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti Krajského úřadu v Pardubicích.

Řidiči kamionů by tak v řádu dnů měli být v dostatečném předstihu na světelné křižovatce v Litomyšli informováni o tom, že na Poličku už je záludné značky svádět nebudou a neprůjezdný úsek silnice I/34 objedou v obou směrech od Svitav až po Ždírec nad Doubravou přes Chrudim a Vysoké Mýto.

Dvě na sobě nezávislé uzavírky (vyznačené červenou a černou barvou) zakazují vjezd automobilů nad 3,5 tuny. Objízdné trasy (modrou a stříbrnou barvou) byly krajským úřadem stanoveny s týdenním rozestupem nezávisle na sobě: