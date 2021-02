ŘSD před spuštěním D35 chystá velké opravy silnic, dojde i na tunel Hřebeč

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo plán oprav na tento rok, které by mohly v Pardubickém kraji stát až tři čtvrtě miliardy korun. Je z něj zřejmé, že silničáři chtějí dokončit postupnou opravu silnice I/35 předtím, než na ni pustí auta z prvního úseku dokončené dálnice D35 mezi Opatovicemi a Časy. Ta má být hotova na konci roku.

V posledních dvou letech ŘSD investovalo do vylepšení průtahů Vysokým Mýtem a Litomyšlí, opravilo i části silnice I/35 kolem obou měst. Teď se opravy přesouvají na úsek Hrušová – Řídký. Oprava pětikilometrového úseku se má odehrát mezi dubnem a srpnem letošního roku.

Velké zdržení může řidičům způsobit i oprava přes zimu zničené vozovky v délce přes sedm kilometrů od Gajeru až za Lačnov, která vyjde na 150 milionů korun. Podrobnosti o tom, jak velká budou omezení, zatím starostové nemají. Mikuleč ale počítá s tím, že místní opravy pocítí.

„I kdyby přes nás nevedla objízdná trasa, tak lidé, kteří to tu znají, si tudy budou zkracovat cestu. Radost z toho nemáme,“ uvedl starosta Mikulče Josef Dvořák.

Ředitelství silnic a dálnic má ale poměrně velké plány po celém kraji. Například chce v Pardubicích zbořit starý a postavit nový most nad železniční tratí na silnici I/36.

Obnovy se dočká i průtah Chrudimí

Chrudim by se měla zase dočkat kompletní opravy průtahu městem na bývalé silnici I/37, která je po zprovoznění obchvatu vedena jako silnice II/324.

„Nepředpokládám velká omezení, silnice je dost široká, bude se dělat vždy jedna polovina,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Horší to budou mít řidiči na trase mezi Svitavami a Poličkou. ŘSD tam plánuje obnovit asfaltový kryt od dubna do září tohoto roku. Úsek ze Svitav do Vendolí je z loňska hotov.

„Podle toho, co nám říkal projektant, bude při opravě podobný režim, jako když se to dělalo před patnácti lety. Místní projeli, ostatní měli problém. Detaily ale ještě neznám. Silnice se měla opravovat už loni, tak doufám, že to tento rok dopadne,“ řekl starosta Květné Petr Škvařil.