ŘSD spouští na tahu I/34 dvě velká omezení, uzavírky skončí až na podzim

Kdo může, ten by se měl jedné z nejdůležitějších spojnic Pardubického kraje a Vysočiny v následujících týdnech a měsících zcela vyhnout.



Smajlík s nápisem Musíme to opravit na řidiče od pondělí vykukuje nejen na devítikilometrovém úseku mezi Poličkou a křižovatkou na Vendolí, kde se silničáři pustí do obnovy asfaltového krytu. Stejné dopravní značky jsou od tohoto týdne umístěny i pár kilometrů od Poličky, na křižovatce v Krouně. Tam na řidiče kvůli stavbě nového mostu bude čekat šestnáctikilometrová objížďka přes Skuteč, která potrvá až do listopadu.

„Při plánování podobných investic se snad vůbec nepočítá s auty na silnicích. Řidiči by měli přesednout na vlaky. Reklamní slogan Auta stojí, vlaky jedou málokde bude platit tak jako teď u nás,“ zhodnotil nešťastnou koordinaci dvou velkých silničních akcí Petr Škvařil, starosta obce Květná, kterou omezení spolu s obcí Krouna zasáhnou nejvíc.

Přitom demolici nevyhovujícího mostu v Krouně a stavbu nového mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na seznamu naplánovaných staveb už loni.

„Most přes Krounku, který navazuje na budovu obecního úřadu, je ve velmi špatném technickém stavu. Vše se mělo spustit už loni, ale došlo k odkladu. Stavební povolení by letos propadlo, na jednání nám proto sdělili, že nám už musejí dát přednost. Most by se dalším odkladem dostal do havarijního stavu,“ řekl starosta Krouny Petr Schmied.

Nervy řidičů souběh obou dopravních staveb prověří hlavně během následujících tří měsíců, kdy se má dělat podstatná část prací související s frézováním a obnovou živičného krytu mezi Poličkou a Svitavami.

Z Poličky na Svitavy po staveništi

„Stavební úpravy budou probíhat za provozu s tím, že provoz bude řízen pracovníky stavby a bude usměrněn pomocí provizorního dopravního značení,“ uvedl za tým komunikace ŘSD Josef Hora.

Relativně bez problému řidiči osobních aut projedou od Poličky na Svitavy, v opačném směru je nárazově čekají objížďky po vytlučených „trojkách“ přes obce Pomezí a Karle.

„Co nejvíc prací chceme udělat za plného provozu. Obce na objízdných trasách chceme zatěžovat co nejméně, proto objízdné trasy nebudou platit po celou dobu oprav. Přípravu před pokládkou asfaltu včetně frézování chceme dělat za provozu. Při pokládání asfaltových vrstev a během sanací vytipovaných částí konstrukce vozovky budou ve směru ze Svitav na Poličku platit objízdné trasy,“ upřesnil stavbyvedoucí Luboš Jiskra ze společnosti Skanska.

Úplně vyloučena bude z hlavní silnice kamionová doprava, která bude svedena na Litomyšl.

Opravu za bezmála 40 milion korun bez DPH plánuje ŘSD ukončit do 31. října, starostové obcí však byli na společném jednání v tomto týdnu informováni, že pokud to klimatické podmínky dovolí, převážná část prací by mohla být hotová do konce září.

Most v Krouně bude hotový na konci roku

To v Krouně se s dřívějším termínem dokončení nepočítá. Stavba nového mostu vzhledem k jeho blízkosti k navazující budově si vyžádá dodržení všech technologických postupů.

Kvůli uzavřenému mostu v Krouně si řidiči osobních aut zajedou asi 11 kilometrů. Objízdná trasa povede obousměrně přes Skuteč. Kamiony čeká mnohem delší cesta přes Chrudim a Vysoké Mýto.

„Most se bude bourat až po zeď úřadu. Máme trochu strach, aby nám stavební práce nenarušily statiku budovy, který je přímo nad mostem. Ve sklepech proto budou sondy, které budou hlídat, zda se budova neotřásá nebo se s ní něco neděje,“ neskrývá obavy nad náročnou stavbou starosta Krouny.

Až dělníci starý most strhnou, místo silnice po dobu stavby zůstane jen lávka pro pěší. Osobní auta čeká do 7. Iistopadu obousměrná objízdná trasa po silnicích druhé třídy 354, 306 a 355 přes Předhradí, Skuteč a Holetín. Autobusové linky, složky IZS a místní obyvatelé budou moci využít místní komunikaci mezi Oldřiší a Krounou.

Nákladní automobily čeká mnohem delší zajížďka. Cesta mezi Ždírcem nad Doubravou a Svitavami se jim protáhne o 40 kilometrů. Objízdná trasa je totiž od Ždírce zavede na Chrudim, Hrochův Týnec, Vysoké Mýto a na I/34 se budou kvůli omezení u Poličky vracet zpět až ve Svitavách.