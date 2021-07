Hlad v časové tísni, jízda zákazem. Za incidenty na dráze byly lidské chyby

Za dvěma mimořádnými událostmi na železnici, které v Pardubickém kraji minulý rok vyšetřovala Drážní inspekce, stojí lidské selhání.

Při vjezdu do stanice Medlešice na trati Chrudim - Pardubice vykolejil na výhybce 15. července osobní vlak Českých drah.



Inspekce určila jako bezprostřední příčinu nedovolené přestavení výhybky pod jedoucím vlakem. Výpravčí se neujistil, že souprava dojela na určenou kolej celá.



Podle své výpovědi byl výpravčí v časové tísni kvůli zpoždění vlaku od Pardubic, biologické potřebě a faktu, že si v té době ohříval jídlo.



Škoda na drážních vozidlech, součástech dráhy a životním prostředí byla vyčíslena na 587 tisíc korun. Ve vlaku jeli dva cestující, nikdo nebyl zraněn.

„Dvě jednotky hasičů byly ve 20 hodin přivolány k železniční nehodě mezi Medlešicemi a Chrudimí. Uvnitř byli dva cestující, kteří jsou v pořádku. Zajistili jsme vlak, místo jsme předali hasičům Správy železnic,“ uvedli tehdy na Twitteru krajští hasiči. Provoz byl tehdy přerušený několik hodin.



V Jablonném by pomohla technika

O týden později jely proti sobě v železniční stanici Jablonné nad Orlicí po stejné koleji dva osobní vlaky společnosti Leo Express, zastavily asi 500 metrů od sebe.



Ukázalo se, že jeden z strojvedoucích nerespektoval návěsti Stůj hlavního návěstidla a vjel do cesty protijedoucímu vlaku. Přispěla k tomu i absence technického zabezpečení, které by při lidském pochybení aktivně zasáhlo do řízení vlaku a zabránilo nedovolené jízdě za hlavní návěstidlo.

„Strojvedoucí si situaci uvědomil, použil rychločinnou brzdu a vlak zastavil. V opačném směru strojvedoucí druhé soupravy zareagoval na návěst Stůj a pomocí rychlobrzdy předešel neštěstí. Provinilý strojvedoucí dostal výpověď,“ vyplývá z vyšetřování Drážní inspekce.

Provoz na trati byl zastaven zhruba na tři hodiny. Oba strojvedoucí byli staženi ze směny a musel je nahradit někdo jiný. „Incident se obešel bez zranění,“ uvedl tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.