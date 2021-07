Vlak narazil do nastraženého kvádru z cementu, ten prorazil nádrž s naftou

Vlak narazil do kvádru v neděli 4. července po dvacáté hodině, když projížděl ze železniční stanice Doksy na Okna.

„Za obcí Doksy v mírné zatáčce zahlédl strojvedoucí v kolejišti velký předmět připomínající obrovský kámen. Bylo mu jasné, že je situace vážná. Nakonec se rozhodl přejet tuto překážku v plné rychlosti, protože by podle jeho odhadu prudké brzdění na tak krátkou vzdálenost mohlo způsobit vykolejení vlaku,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Ve vlaku v tu chvíli cestovalo 23 pasažérů a dva drážní zaměstnanci.

Náraz do překážky prorazil naftovou nádrž, jejíž obsah vytekl do kolejiště. Strojvedoucí dovezl vlakovou soupravu až do stanice Okna, odkud zavolal policii.

„My jsme ohledáním místa události zjistili, že překážkou byl cementový kvádr vážící zhruba 80 kilogramů. Podle vyhodnocení všech informací jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že ho do kolejiště někdo umístil úmyslně,“ přiblížila Baláková.

Nehodu nyní vyšetřují kriminalisté, kteří neznámého pachatele podezřívají z obecného ohrožení. Za to mu hrozí až osm let ve vězení.

„Po jeho totožnosti pátráme. Velmi by nám pomohly veškeré informace o pohybu podezřelých lidí v blízkosti kolejiště na výjezdu z Doks ve směru na Okna z neděle 4. července. Pokud jste cokoliv takového zaregistrovali, neváhejte a kontaktujte nás na lince 158,“ dodala Baláková.