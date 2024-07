Z vrcholů v Jizerských horách mizejí kříže, osiřel Holubník i Ptačí kupy

„Nechápu, jestli ho opravdu někdo ukradl, nebo, jak se to tu občas vyskytuje, že to má něco společného s tím, že ho tam dali bez ‚papírování‘,“ zamýšlí se nad možnými scénáři starosta nedalekých Hejnic Jaroslav Demčák, na kterého se obrátil sám autor zmizelého kříže Novotný.

Ten umístil tradiční horský symbol na vrchol Holubníku v říjnu roku 2017. „Umisťoval jsem ho tam s tím, že ještě před válkou měly tyhle vrchové partie svoje označení. Svoji určitou symboliku, která byla vnímána jako zasvěcení, svaté místo. Proto jsme se tenkrát rozhodli, že tam ten kříž horám i lidem vrátíme,“ vzpomíná horolezec.

Součástí kříže byla také dodatková tabulka s výškovou polohou a osobní věnování.

„Shodou okolností mi v pondělí volal kamarád, že jeho známý šel přes vrchol a zjistil, že tam kříž není. Díky tomu, že mám různě známé, jsem kontaktoval Jizerskohorský spolek, Lesy ČR, CHKO, lezecký oddíl i místní starosty a začali jsme pátrat, kdy se to mohlo stát,“ pokračuje.

Kříž na Holubníku vztyčil „na černo“

Poslední záznam vrcholu s křížem dohledal Jan Novotný díky aplikaci Horobraní z letošního 6. května, o 20 dní později už na fotkách kříž nebyl. Co by za jeho zmizením mohlo stát, netuší.

„Těžko říct. Co se tam někdy pohybuje za lidi, to je šílené. Jizerky se začaly podobat Krkonoším a začínají to být tak zdecimované hory, že se tam pohybují opravdu různé typy lidí. Od února je pryč taky kříž, který byl umístěný na Ptačích kupách,“ připomíná další doposud nevysvětlenou ztrátu kříže na vedlejším vrcholu.

Autor uvažuje také nad tím, že mohl kříž zmizet proto, že ho zde umístil načerno, tedy bez povolení. U pověřených organizací se ale poptal a ty s ním neměly problém. Podobných symbolů a pomníků vytvořených neoficiální cestou a na vlastní náklady je prý v Jizerských horách více.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Má to obrovskou citovou hodnotu. K něčemu to bylo, je to symbolika. Ještě se po něm podíváme, třeba je tam někde pohozený v hustém porostu kolem skály, protože to si jen tak neodnesete. Ten kříž měl přeci jen přes tři metry na výšku,“ uvažuje Novotný.

V případě, že by se původní kříž nenašel, nebude podle starosty Hejnic problém investovat peníze do nového. „Najdeme dobrovolníky, kteří by ho tam umístili a získáme snad i ta razítka a papíry pro milovníky české byrokracie,“ dodává Demčák.