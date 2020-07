V Pardubicích se schyluje k opravě stadionu, hotový má být za dva roky

15:44 , aktualizováno 15:44

O nutnosti opravit zbytek kdysi honosného stadionu z roku 1931 se v Pardubicích mluví určitě už dvacet let. Nyní se zdá, že se začátek stavby přiblížil tak, že už rekonstrukci nic nezastaví.

Už je to zhruba 13 let, co se na Letním stadionu naposledy hrála druhá fotbalová liga. Od té doby zařízení víceméně jen chátrá. Sportují na něm fotbalistky a také hráči amerického fotbalu. | foto: Radek Kalhous, MAFRA