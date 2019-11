Shoda chybí, o opravě stadionu za půl miliardy rozhodne divoké hlasování

Dvě zprávy pro zástupce pardubického fotbalového klubu a jejich fanoušky z radnice.



Ta lepší říká, že 21. listopadu se konečně dozvědí, jestli se bude Letní stadion opravovat, nebo ne. Ta horší pak informuje o tom, že bod v 39členném zastupitelstvu potřebných 20 hlasů vůbec získat nemusí.

„Bude to těsné. Čtu to tak, že to bude o jeden dva hlasy tam nebo tam,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z hnutí ANO.

Ona i její kolegové chtějí ruiny v centru města přeměnit na odpovídající stadion pro nejvyšší soutěž. Na druhé straně stojí ODS, která není s projektem stále spokojená.

„Dosáhli jsme toho, že se u stadionu postaví parkovací dům, a našli jsme i řešení dopravní situace v okolí. Ovšem na podobě a ceně projektu samotného díla jsme se neshodli a ani v budoucnu se neshodneme,“ uvedl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš.

Ten dokonce kvůli spornému bodu vyvolal v rámci koalice smírčí řízení. To v praxi znamená, že pokud by se politici z ANO a ODS na ničem do týdne nedohodli, tak koalice končí.

„V koaliční smlouvě je, že pokud není shoda do sedmi dnů, tak koalice se automaticky rozpadá. Ale něco takového se skoro určitě nestane,“ uvedl radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

ANO už nechce žádné odklady

Politici jsou už totiž na všem dohodnutí a v pondělí to jen doladí. Shodli se totiž, že se nedohodnou a vše nechají na zastupitelstvu.

„My máme natolik zásadní problémy s celým projektem, že dohoda není možná. Ale chápu, že ANO nechce a ani nemůže dva roky práce zahodit a vrátit se k projektování, proto to posuneme do zastupitelstva a ať se rozhodne. Ani jedna strana pak konečný výsledek nebude brát jako podraz od té druhé,“ řekl Kvaš.

A nyní začínají poměrně složité počty. Dá se předpokládat, že skoro vždy kompaktní a poslušní zastupitelé z ANO dodají všech 13 hlasů. Jisté jsou také dva hlasy od zástupců ČSSD, kteří fotbalu dlouhodobě přejí. Podporu stadionu pak už vyhlásil radní za SPP Vladimír Martinec a nakloněná stavbě je i Ludmila Ministrová z Koalice pro Pardubice. Dva hlasy by pak mohli dodat opoziční Pardubáci.

„U nás to máme tak půl na půl. Aleš Klose a Milan Košař stadion na tomto místě dlouhodobě nechtějí. Já s tím naopak takový problém nemám. Vadí mně spíše to, že opravu bude zadávat město, a tím pádem budeme muset platit vysoké daně. Kdyby to dělal třeba Rozvojový fond, ušetříme skoro 100 milionů na dani. Budu to chtít prosadit,“ uvedl lídr Pardubáků Farntišek Brendl.

Naopak jasně proti stadionu za bezmála půlmiliardy je dlouhodobě ODS a také největší opoziční strana - Piráti. „My to máme vlastně jednoduché, od začátku jsme jasně proti stavbě stadionu v centru města. Nevidím důvod cokoliv na našem postoji měnit,“ uvedl lídr Pirátů Ondřej Karas.

O stavbě by mohli rozhodnout dva komunisté

Pokud tedy počty sedí, tak se zdá, že by o stavbě stadionu nakonec mohli rozhodnout dva komunisté, kteří jsou sice oficiálně v opozici, ale často hlasují s koalicí. „Ať to dopadne, jak chce, tak to bude velmi těsné, a to není vůbec dobře. Jde o investici, kterou budeme splácet mnoho let a měla by na ní být velká shoda,“ doplnil Brendl.

Nyní se určitě bude hodně lobbovat buď za stadion, nebo proti němu. Šefové klubu FK Pardubice, který vede druhou ligu, už se s politiky schází a snaží se jim vysvětlit jejich pozici. „Určitě se budeme snažit získat na svou stranu co nejvíce zastupitelů, to je běžné. Máme za to, že stadion je pro Pardubice příliš luxusní a nákladný,“ dodal Kvaš.

Naopak se zdá, že nedojde na společný projekt s Hradcem Králové, který vlastně řeší úplně stejný problém s fotbalovým stadionem. „Společný stadion někde u Opatovic stavět nebudeme. Už je to passé,“ řekl k tomu Pelikán.