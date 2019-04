Oprava zdevastovaného stadionu je u ledu, pardubičtí fotbalisté se zlobí

Šéf FK Pardubice Vladimír Pitter nedávno osobně sliboval fanouškům, že brzy budou chodit na nově opravený Letní stadion.



O to více ho zaskočila informace, že už několikrát schválenou opravu nepustili dále na svém úterním jednání radní města.

„Rozhodnutí mne velmi nemile překvapilo. Bral jsem to jako hotovou věc. Vůbec tomu nerozumím,“ řekl včera Pitter s tím, že obrat může znamenat pro pardubický fotbal zásadní problémy.

„Za dva roky bude fotbalová asociace bez pardonu na všech druholigových stadionech požadovat umělé osvětlení. A to Pod Vinicí nemáme. Uvidíme, jak se k tomu politici dále postaví. Jen doufám, že neznehodnotí naší dvanáctiletou práci,“ doplnil Pitter s tím, že stadion Pod Vinicí samozřejmě nesplňuje podmínky pro nejvyšší soutěž.

Sportovní rozměr kauzy však není jediný. Překvapivé usnesení radních zároveň znamená první velký zádrhel mezi hlavními koaličními partnery ANO a ODS. Zatímco Babišovci opravu vehementně prosazují, modrá strana má další a další požadavky, které stoprocentně rekonstrukci minimálně oddálí.

„Je čas začít znovu s koaličními partnery jednat, není to zatím přímo na koaliční roztržku. Ta by přišla ve chvíli, kdyby ODS předložila diametrálně odlišný návrh,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z hnutí ANO.

„Podle nás není dobře vyřešené parkování v oblasti. Také se nám nelíbí navrhovaná podoba nábřeží, které by vlastně bylo chodníkem s parkovištěm, a v neposlední řadě navrhovaná cena přes půl miliardy korun nám připadá stále velmi vysoká,“ řekl za ODS zastupitel Petr Klimpl a dodal, že podle něj by se radní měli opět pokusit jednat s památkáři, aby zrušili ochranu obou starých a zdevastovaných tribun.

Město původně chtělo už nyní na jaře vyhlásit výběrové řízení a upřesnit si, kolik peněz budou firmy za zakázku chtít, a teprve potom rozhodnout o stavbě samotné.

Na to nakonec tedy nedojde a momentálně se jen těžko odhaduje další vývoj sporu mezi ANO a ODS.

„Projekt připravujeme přibližně čtyři roky, zastupitelstvo ho v minulosti jasnou většinou 31 hlasů schválilo, připomínky opozice do investičního plánu jsme také zakomponovali. Snížila se i cena, z 630 milionů korun klesla zhruba o 80 milionů korun,“ uvedla Dvořáčková s tím, že jen prosté odstranění největších vad vyjde na 175 milionů.

Stadion navrhl ve 30. letech architekt Karel Řepa, od roku 2016 je malá a velká tribuna včetně brány borců kulturní památkou. Aktivisté navrhli památkovou ochranu, protože město v čele s hnutím ANO chtělo tuto část stadionu zbourat.

Stadion je v havarijním stavu. Pardubice vydaly za přípravu investice už téměř 20 milionů korun. „Město mělo mít úctu k minulosti a odkazu našich předků, tedy tribuny vrátit do původního stavu z 30. let. Argument opozičních Pirátů, že Letní stadion bude využívaný jen pro fotbalové zápasy přibližně třicetkrát do roka, považuji za zmatečný,“ řekl primátor Martin Charvát.

Ten podle svých slov udělá vše potřebné, aby se nakonec stadion z roku 1931 opravil a sloužil fotbalu.

„Máme tady dostihové závodiště, kde se běží 12 závodů za rok, máme tady plochodrážní stadion, kde jede zhruba 12 závodů za rok. Zpochybňujeme funkci těchto dvou sportovišť? Také tam nikdo netrénuje. Stadion je určený pro fotbal, funguje to tak na celém světě na stovkách stadionů,“ řekl primátor Charvát z hnutí ANO.

Zástupci ODS, kteří byli minulé volební období v opozici a nyní jsou součástí koalice, však zpochybňují připravenost projektu a nelíbí se jim, že by vše mělo platit jen město.

„Určitě se musíme pokusit získat dotace od fotbalové asociace nebo od kraje,“ řekl Klimpl s tím, že investice do stadionu částkou půl miliardy určitě nekončí. „Musela by se upravit křižovatka na Sukovu třídu, což je nějakých 30 milionů korun navíc. Další sumu musí Pardubice dát za výkup pozemků po bývalých jatkách, odhadem 15 milionů korun,“ dodal Klimpl.