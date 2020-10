Netolický je potřetí hejtmanem Pardubického kraje, omluvil se za výrok o ANO

Vstup do svého třetího volebního období v čele kraje začal Netolický nezvykle. Omluvou zastupitelům hnutí ANO. I když ve volbách vyhrálo, Netolický ještě před spočítáním všech hlasů dohodl obnovení stávající koalice 3PK (ČSSD a hnutí Společně pro kraj), ODS s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a Starostů.

Novinářům pak po podpisu koaliční dohody vysvětlil, že mezi opozicí, v níž skončilo hnutí ANO a Piráti, rozlišuje.

„Česká pirátská strana funguje na demokratických principech s vnitrostranickými prvky přímé demokracie, hnutí ANO pro mne takovým partnerem není a nikdy nebude,“ řekl Netolický.

Zástupci ANO nyní po hejtmanovi žádali omluvu. „Tento výrok nebyl korektní, mě osobně i mé kolegy mrzí,“ řekl zastupitel ANO Jan Hrabal.

Netolický svá slova vysvětlil napětím po volbách. „Je to lidské, člověk někdy vybouchne jak papiňák, protože je poměrně dlouho pod tlakem,“ uvedl Netolický s tím, že měl na mysli chování některých zástupců samosprávy, kteří místo aby hájili zájmy samosprávy, jdou na ruku například členům vlády.

Jedenácti zastupitelů ANO v Pardubickém kraji se to podle něj však netýká. „Tím pádem se vám, nově zvoleným zastupitelům, za tento výrok omlouvám, nicméně prosím, ponechte některé věci na osobním názoru každého z nás, protože mám mnoho důkazů k tomu, abych někdy pochyboval o svobodě rozhodování na vyšší úrovni,“ řekl hejtman.

Opozice také během jednání žádala, aby Pardubický kraj neměl devět uvolněných radních pracujících na plný úvazek jako dosud, ale jen sedm. Argumentovala tím, že se sama po volbách dobrovolně vzdala dvou plně placených postů pro opoziční zastupitele, které kraj v minulých letech platil, a ušetří tak Pardubickému kraji za čtyři roky kolem dvanácti milionů korun.

„Stejně dobré gesto by měla udělat budoucí koalice, navrhneme počet devět radních, ale uvolených pouze sedm, dobře zvažte, jak budete hlasovat,“ uvedl zastupitel a poslanec ANO Martin Kolovratník. Jeho návrh ale neprošel.

Hejtman Martin Netolický v tajném hlasování obdržel 27 platných hlasů ze 45. Uvedl, že jeho hlavním cílem je zabránit drancování krajského rozpočtu.

„Snažit se každou korunu v době krize vážit více než kdykoliv předtím. Mám pocit, že se na to v současné době zapomíná, možná to vypadá, že Česká republika žije v blahobytu, a on je to do jisté míry dojezd předchozích bohatých let,“ uvedl Netolický.