V Pardubickém kraji stvrdí koaliční smlouvu, opozice odmítá lídra ODS

Politické trafiky končí. Kraj ušetří až tři miliony Prvním krokem staronové koalice v čele Pardubického kraje je rozhodnutí, které před volbami odmítla všechna seskupení kromě Pirátů a lidovecké KPK. Zruší dva posty na plný úvazek pro opoziční politiky v čele kontrolního a finančního výboru. Ti dostávali 90 tisíc skoro za nic. Počet placených funkcí se tak sníží z jedenácti na devět, úspora dosáhne až tři miliony. Když MF DNES placení opozice kritizovala, náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) to hájil jako „významný demokratický prvek“, hejtman Martin Netolický z ČSSD zase hovořil o snaze neodstřihnout opozici od rozhodování, Michaela Matoušková (STAN) mluvila o populismu. To bylo v době, kdy nikdo z politiků netušil, zda tento „demokratický prvek“ nebude jejich strana potřebovat pro někoho ze svých řad. Jen Piráti řekli jasně, že se jim to nelíbí. A teď jsou spokojeni. „Plní náš program, aniž bychom byli v koalici, zrušili trafiky, které jsme kritizovali,“ uvedl lídr Pirátů Daniel Lebduška. Neobvyklým způsobem vysvětlil MF DNES změnu svého postoje hejtman. „Pane redaktore, měl jste dobrý nápad, dáme na vaše rady,“ řekl Netolický.