ANALÝZA: Převrat se v Dynamu nekonal, překopání zavedených pořádků ano

Radikální fanoušci, kteří byli hodně nespokojení s loňskou sezonou hokejových Pardubic, očekávali, že dozorčí rada „vymete“ kompletní vedení Dynama.



To se nestalo, přesto přišly poměrně zásadní změny, které budou mít vliv na další fungování tradičního klubu. Které jsou ty největší?

1. Jaká bude nyní pozice Dušana Salfického v klubu?

Až do pondělního večera platilo, že Dušan Salfický byl z pozice generálního manažera jasný a jediný šéf klubu. Ve dvoučlenném představenstvu, které doplňoval provozně-ekonomický manažer Ondřej Šebek, hrál z logiky věci prim a jen s mírnou nadsázkou se dalo říct, že si mohl dělat doslova, co chtěl.

Ovšem toto už neplatí. Nejvýše postaveným mužem v organizaci bude předseda představenstva Martin Sýkora, na kterém budou zásadní rozhodnutí. O sportovní část klubu se pak bude starat Jaromír Kverka z pozice sportovního manažera.

Klíčová otázka tedy je, co bude dělat Salfický, který zůstal členem představenstva. „V rámci klubu se bude hledat nějaké řešení, kde by se zkušenosti pana Salfického mohly využít v rozsahu vhodném pro klub,“ podává poněkud šalamounskou odpověď šéf dozorčí rady Ivan Šubrt, který se vyjádřil pro server isport.cz.

Pod ní si totiž fanoušci mohou představit vše - od trenéra brankářů až po výkonného ředitele organizace. „V pondělí, až se Dušan vrátí z dovolené, si všichni sedneme a řekneme si, kdo co bude dělat. Jasné přitom je, že rozdávat karty bude pan Sýkora, který má důvěru dozorčí rady,“ uvedl pod zárukou anonymity pracovník Dynama.

2. Bude pokračovat ve své funkci Ondřej Šebek?

Tady se zdá, že je vše poněkud jasnější. Dozorčí rada nijak zásadně nekritizovala ekonomickou kondici klubu, jejím členům spíše vadil sportovní a morální úpadek Dynama. A s tím mohl Šebek ze své pozice dělat jen málo. Jedinou zásadní kaňkou, kterou dlouholetý manažer klubu má, se týká nového generálního partnera.

Toho se nedaří sehnat a to samozřejmě může mít vliv na Šebkovo pokračování. Nyní se ale nezdá pravděpodobné, že by svou pozici opouštěl. Martin Sýkora bude nyní potřebovat čas na pochopení fungování hokejové organizace a k ruce bude potřebovat lidi, kteří mají zkušenosti a kontakty.

3. Je sázka na Jaromíra Kverku tou správnou?

Poněkud zvláštně skončilo několik měsíců dlouhé hledání nového sportovního manažera. Ten Dynamu chyběl od podzimního vyhazovu Pavla Marka a zejména politici dělali hodně pro to, aby se našel jeho nástupce. Dokonce se uvažovalo o tom, že právě nový sportovní manažer obsadí třetí křeslo v představenstvu Dynama. Jenže výběrové řízení skončilo nezdarem, když komise nevybrala žádného z osmi kandidátů.

Od té doby se hrálo o to, zda post získá Jaromír Látal, kterého navrhoval Dušan Salfický, nebo Jaromír Kverka, kterého zase vybrala dozorčí rada. To, že klíčovou pozici nakonec bere druhý jmenovaný, jen dokazuje, že pozice Salfického v klubu notně oslabila. Nicméně hlavní bude, jak se bývalému útočníkovi Sparty bude dařit.

Podle referencí z hokejového zákulisí má Kverka všechny předpoklady, aby Pardubicím pomohl. „Hned z prvních debat mám pozitivní dojem. Je to erudovaný a pracovitý člověk. Navíc přichází z Varů, které jsou na tom zázemím i financemi hůře než my. Jde tak do lepšího, to je určitě výhodnější, než když přijde manažer z Třince a kouká, s čím si tady musí vystačit,“ dodává zdroj z klubu.

4. Jsou změny natolik zásadní, aby se Dynamo zvedlo?

To je otázka, která momentálně trápí nejvíce fandů, kteří vlastně ani moc nevědí, co se v pondělí změnilo. Ovšem z několika náznaků se dá vytušit, že převrat se sice nekonal, ale pořádné překopání zavedených pořádků ano.

„Toto řešení téměř naplňuje moji představu o zlepšení fungování hokejového klubu HC Dynamo Pardubice,“ říká například jeden z největších kritiků starých poměrů v Dynamu radní Vít Ulrych.

Zjevné také je, že dozorčí rada bude přes Martina Sýkoru hodně bazírovat na tom, aby se celkově změnila atmosféra v organizaci, ve které se dlouho přehlížely problémy hráčů se životosprávou.

„Disciplína a etický kodex jsou věci, které by měly v klubu platit. Na příští dozorčí radě by se měla předložit nová pravidla, která budou platit pro všechny, tedy od nejmladšího hráče po nejvyššího funkcionáře,“ uvedl Ivan Šubrt.

To vše dohromady společně s od města slíbeným výrazným navýšením základního jmění klubu by mělo znamenat přece jen stabilizaci Dynama a odraz k lepším zítřkům. Fanoušci a sponzoři klubu si ostatně nic jiného po sezoně hrůzy ani nezaslouží.

„Nyní je klíčové vyhrnout si rukávy a začít rychle pracovat. Čeká nás velmi těžká sezona a právě nyní se rozhoduje o jejím průběhu,“ dodává zdroj z klubu.