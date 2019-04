O budoucnosti pardubického hokeje budou politici teprve jednat

Kdo ve čtvrtek při jednání zastupitelů očekával vypjaté emoce a grilování generálního manažera Dynama Pardubice Dušana Salfického, musel být velmi zklamán.



„Ceny zálivek válcují hokejový klub,“ napsal na fanouškovský web jeden z pozorovatelů zasedání. Narážel na to, že debata zastupitelů rychle sklouzla od hokeje k zalévání veřejné zeleně.

Na druhou stranu se možná konal klid jen zdánlivý. Politici totiž vlnu emocí vlastně jenom oddálili do května. Hned druhého se totiž sejde dozorčí rada klubu a ta bude mít za úkol zhodnotit notně nepovedenou sezonu a hlavně ukázat směr klubu do budoucna.

„Zastupitelstvo pověřuje dozorčí radu, aby připravila analýzu sezony a nastínila vize do budoucnosti včetně koncepce a personální politiky. Je důležité, aby klub věděl, co může čekat od města. A to ve dvou variantách - v případě prodeje klubu i pro případ, že si majoritu necháme. Materiál by měl být hotový do 15. května,“ přečetl návrh zastupitel za ODS Petr Klimpl. Ten politici jasnou většinou také schválili.

Zdá se tak, že Dynamo se stane předmětem samostatné schůze zastupitelstva v půlce příštího měsíce. „My jsme zástupci majoritního vlastníka a my budeme muset rozhodnout. Proto chci, aby nám dozorčí rada klubu, jejíž členové mají detailní přehled o činnosti v Dynamu, předložila všechny dostupné informace,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl s tím, že by se mělo svolat mimořádné zastupitelstvo.

Opět nás tlačí čas, říká Brendl

„Jak už to u hokeje vždy bývá, opět nás tlačí čas,“ dodal opoziční politik, který byl zcela výjimečně ve shodě s primátorem Martinem Charvátem z hnutí ANO.

„Předpokládám, že vedení Dynama už tyto materiály připravuje, takže by se to mělo do požadovaného termínu stihnout. Podporuji vznik pracovní skupiny politiků, kteří začnou připravovat strategii města vůči klubu na příští období. Já jsem stále pro prodej Dynama. Město by nemělo klub dlouhodobě vlastnit,“ uvedl Martin Charvát, jenž bude podporovat rychlou, ale rozumnou cestu k hledání nového majoritního vlastníka.

Nakonec zřejmě největší vlnu kritiky tak spustil radní za KDU-ČSL Vít Ulrych. „Sezona byla zoufalá, změny nesnesou odkladu. Musíme jasně rozdělit kompetence v klubu, odpovědnost, musíme zajistit spokojenost obchodních partnerů. Bohužel jsem v této sezoně neviděl v klubu smysl pro řád, etiku a pevnou ruku,“ uvedl Vít Ulrych.

O další větší vlnu emocí se pak postaral Jan Kašpar z vedení Dynamo Fans, který před politiky předstoupil v hokejovém dresu. „Předali jsme petici primátorovi. Požadujeme racionální změny, taky aby byl klub opět konkurenceschopný v rámci extraligy. Zajímá nás, zda chcete klub prodávat, nebo ne,“ řekl Kašpar, který prý záměrně neoslovil zastupitele jako „vážené“. Paradoxní pak je, že v Pardubicích existuje ještě jedna početná skupina fanoušků, která požaduje daleko razantnější kroky. Dokonce vyvěsila po městě plakáty s kritikou vedení Dynama.

„Moc mne mrzí, že generální manažer Dynama Dušan Salfický tady není přítomný, ale věřím, že připraví tu slibovanou analýzu poslední sezony,“ upozornila zastupitelka za Piráty Ivana Böhmová na další důvod poněkud překvapivě komorní debaty. Salfický, který je zastupitelem za hnutí ANO, se omluvil ze zdravotních důvodů.

Nyní tedy mají další vývoj v rukou nominanti stran, kteří jsou v dozorčí radě Dynama. „Členové dozorčí rady počítají s tím, že se na jednání bude mluvit o nové organizační struktuře klubu i personálním obsazení vedení a také složení kádru na příští sezonu,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, jehož ČSSD nominovala na pozici šéfa dozorčí rady Ivana Šubrta.