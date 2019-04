Dobrovolně neodstoupím, říká manažer pardubického Dynama Salfický

„Nejsem zvyklý z boje utíkat. Vím, že ta sezona z naší strany nebyla vůbec dobrá. Ale nechat tady po posledním zápase klíče na stole a odejít ze zimáku nic neřeší. Kdo po mně přijde, kdo složí tým na příští sezonu? Když chcete dělat krok A, musíte mít připravení i na ten krok B,“ vzkazuje na radnici Dušan Salfický, který je sám zastupitelem města i kraje za ANO.

Jaké u vás převládly pocity, když Dynamo získalo v Chomutově klíčové body znamenající záchranu?

Já jsem týmu ohromně věřil. Byl jsem už před baráží přesvědčen, že to celé dobře dopadne. Zatímco před dvěma roky jsem byl nervózní, teď jsem byl v klidu. Viděl jsem tu sílu mužstva. Byl jsem tedy hrozně rád za kluky, byl jsem šťastný, že se to povedlo takhle rychle.

Co se podle vás s mužstvem stalo, že najednou v baráži hrálo mnohem lépe než v sezoně?

Důležité je říct, že to jsou dvě různé soutěže. Od listopadu jsme se v tom plácali, snažili jsme se nastartovat, ale nic se nedařilo. Pak na vás dolehne skutečnost, že ztrátu už nelze dohnat. Druhá věc byla, že se nám podařilo dát tým dohromady po stránce fyzické, psychické i hráčské. Musím zmínit i to, že tým dostal v baráži silnou motivaci.

Co se s týmem na podzim stalo, že padl tak dolů? Před rokem trápil Třinec ve čtvrtfinále, pak slušně rozehrál nový ročník, a najednou bum a nic nefungovalo.

Tým neprodělal během léta zase tolik změn, takže jsme věřili, že sezona bude dobrá. Začátek pak docela věrně kopíroval předchozí ročník a my jsme věřili, že se postupně chytíme a půjdeme nahoru. Doufali jsme, že mužstvo nastartujeme jako rok předtím. Jenže ono se to nedařilo. Klíčoví hráči nehráli to, co jsme od nich čekali, a krize se postupně prohlubovala. Dospěli jsme do fáze skepse a řekli jsme si, že musíme něco dělat. Proto jsme odvolali trenéra Miloše Holaně.

V Dynamu se během základní části protočilo 48 hráčů, to jsou dva týmy. Proč taková rotace?

V létě nám odešli z těch klíčových pozic vlastně jen Kaut a Tomášek. Ze třetí čtvrté řady pak Ján Sýkora, Beran a obránce Sčotka. To nevypadalo jako zásadní oslabení. S trenéry jsme vybrali hráče, kteří měli zmíněné nahradit. Bohužel v několika případech ti hokejisté nehráli, co jsme od nich čekali. Navíc očekávání nesplnili hráči, kteří si vysloužili prodloužení smlouvy, a proto bylo nutné hledat dál. Ve zdánlivě vysokém číslu jsou také hráči s jedním nebo dvěma starty, kteří nám vypomáhali v době marodky a mladí odchovanci, kteří dostali šanci v závěru sezony.

Hříchy a plusy Dynama CHYBY 1. V létě se nepovedlo sehnat adekvátní posily, od prvních přípravných zápasů bylo zjevné, že tým bude mít v extralize potíže. 2. Dlouhodobé neřešení prohřešků v životosprávě u některých hráčů. 3. Zbrklé vyhození kouče Miloše Holaně, za kterého vedení nemělo náhradu. Týdny pod trenérem Kopřivou byly jen ztrátou času. 4. Špatně vyřešená a hlavně navenek zle vysvětlená kauza nehody trenéra brankářů Adama Svobody, který byl při ní opilý. 5. Malá komunikace s fanoušky. Manažer Salfický slíbil více diskusních kotlů, nakonec byly jen dva. KLADY 1. Vyšla sázka na kouče Ladislava Lubinu, který zvládl s týmem ošidnou baráž na jedničku. 2. V extraligovém mužstvu se začala dávat větší šance odchovancům a hlavně mladým hráčům. 3. Stabilizovala se ekonomika klubu. Většina reklamních ploch se během sezony zaplnila. 4. Kádr na příští sezonu je celkem slušně připraven. Neopakuje se dva roky stará situace, kdy byl tým po baráži prakticky bez hráčů. 5. Pardubice i přes příšernou sezonu patřily mezi nejnavštěvovanější kluby v zemi. Byť je otázkou, nakolik to je zásluha managementu.

Nebyla chyba angažovat trenéra Břetislava Kopřivu? Nyní se zdá, že se tím jen ztratil čas.

Chtěli jsme dát týmu impuls, aby se zvedl. Pan Kopřiva se nám zdál jako ideální řešení, protože znal dobře prostředí klubu, ale nebyl přímo na lavičce, takže nebyl zatížen neúspěchy. Navíc ve funkci sportovního manažera byl Pavel Marek, který s ním dlouho spolupracoval. Ale brali jsme to jako dočasné řešení a celou dobu jsme hledali trenéra nastálo. Jsem moc rád, že jsme ho nalezli v osobě Ladislava Lubiny, který hodně pomohl.

Ještě mne napadá k začátku krize, nezavinil jste ji vy sám, když jste den před komunálními volbami vydal prohlášení, jak v klubu vše bezvadně funguje? Neurazil jste tím hokejového boha?

Já jsem v tu chvíli byl přesvědčený, že to mužstvo na to má. Chtěl jsem po třech vítězných zápasech během týdne poukázat, že se nám daří, že to může fungovat. Dnes bych ale určitě déle zvažoval, zda bych v té atmosféře takové prohlášení dělal.

Dá se odhadnout, kolik hráčů z kádru tady zůstane i příští rok?

Máme podepsané oba gólmany, čtyři obránce a osm útočníků. Takže zhruba 60 procent kádru je pod smlouvou a s dalšími hráči jednáme o prodloužení, navíc jsou dohodnuté i příchody nových hráčů. K tomu chci dodat, že jsem moc rád, že trenér Lubina dal větší šanci našim mladým odchovancům.

Jak to vypadá s Tomášem Rolinkem a Petrem Sýkorou?

Oběma patří obrovský dík za to, co v baráži odvedli. Tomáš má platnou smlouvu, s Petrem vždy prodlužujeme o rok. Bude to hlavně o jejich zdraví a chuti pokračovat.

Jak to bude s obráncem Markem Trončinským, který odešel hostovat do Litvínova?

Má u nás platnou smlouvu a jeho další pokračování či nepokračování u nás nechám na trenérech.

Jak si stojí klub ekonomicky? Podepsala se na tom baráž?

Peníze na výplaty hráčů jsme celou sezonu měli. Během roku jsem se snažil mít nějakou rezervu pro případ potřeby. I proto se podařilo sehnat třeba útočníka Hovorku nebo obránce Eklunda.

Takže to bude červená nula?

Očekávám mírnou ztrátu, ta souvisí s náklady na baráž.

A situace kolem navyšováním základního jmění klubu? Prvních deset milionů je už schváleno?

Ano, to valná hromada schválila.

A vy jako minoritní akcionář jste se na navýšení podílel?

Město navrhlo navýšení a já jsem ho schválil, u toho bych asi zůstal.

Před dvěma roky po baráži fanoušci vyvolávali vaše jméno. To samé loni po čtvrtfinále. Nyní jsou po městě plakáty s protesty proti vám i dalším lidem z vedení klubu. Co se stalo?

Pravda je, že ještě loni v květnu o mně v jedněch novinách napsali, že jsem manažer roku, a v říjnu už jsem byl hrobař hokeje. Určitě v tom sehrála roli politika a hlavně to je spojené s výsledky „A“ mužstva. Já ale musím říct, že klub funguje zcela normálně, není důvod, proč by se Dynamo mělo zhroutit. Je to sport, jednou se daří, podruhé ne. Měli jsme cíle nastavené na možnosti klubu, loni to vyšlo, letos ne.

Dobře, ale váš vztah minimálně s části fanoušků hodně ochabl.

Vím, že o nás říkají, že málo komunikujeme, ale když posloucháte, že jste stranický nohsled, a vlastně vám jen nadávají, tak je to těžké. Vnímám i ty rozpory mezi fankluby. Jasné ale je, že vše je napojené na výsledky extraligového týmu, když se daří, je téměř vše v pořádku. Jak to ostatně bylo minulý rok.

Vidíte někde své pochybení? Nějakou situaci v sezoně, kdy jste měl jednat tvrději nebo rychleji?

Jako chybu vidím to, že jsem Pavla Marka nechal v dvojroli sportovního manažera a trenéra. Tam jsem to měl nastavit lépe vzhledem k rozdělení pravomocí a odpovědnosti.

Osobně bych řekl, že klub nejvíce poškodila bouračka opilého trenéra brankářů Adama Svobody. Jeho odchod neodchod vzbudil hodně emocí proti Dynamu.

Nechci ho hájit, ale on tu nehodu nezavinil.

Dobře, ale policistům nafoukal 1,8 promile alkoholu, to asi není v pořádku, že?

Jistě, to byla ohromná chyba. Každý je za sebe odpovědný, jak se chová. Musím ale říct, že to udělal vlastně jako podnikatel ve svém volném čase. Nicméně jsme se k tomu nějak postavili, lidé to nějak vzali či nevzali. Řeknu však na rovinu, že nebylo snadné okamžitě sehnat za něj náhradu. Asi máte pravdu, že jsem mohl být tvrdší, ale v té době se řešilo tolik jiných problémů....

V Pardubicích je často slyšet názor, že Dušan je fajn chlap, ale na pozici manažera je příliš hodný. Co vy na to?

Kde je napsáno, že když budu zlý a tvrdý, že věci půjdou lépe? Snažím se vše spíše vyřešit nějakou domluvou, nerad dělám nějaké drastické kroky a zásahy. Dávám lidem možnost chyby napravit. Možná se to v této sféře nenosí, ale já už jsem takový. I jako brankář jsem se snažil být na spoluhráče spíše pozitivní. Byť tato sezona pro mne byla v mnoha věcech ponaučením.

Co bude dál? Opozice říká, že politici by klub dále vést neměli, ale z vás a vašich kolegů nemám pocit, že se chystáte vyklízet kanceláře.

Já osobně si chci celou sezonu nejprve zanalyzovat. Ukázat si, co bylo špatně, co dobře. Řekl bych, že od Vánoc naše kroky byly veskrze pozitivní. Rád bych na tuto práci navázal. O nějaké rezignaci nyní neuvažuji, už i proto, že bych tím klub jen destabilizoval. Je jednoduché říct, dobrý, tak já jdu, ale otázka je, jestli by za mě měl kdo přijít. Já udělám první poslední, aby se takto špatná sezona neopakovala. Jsem Pardubák, odchovanec klubu, moc mi na tom záleží.

A ten požadavek, že by klub neměli vést politici?

Loni to nikomu nevadilo, nyní to najednou vadí.

No ona se situace po volbách dost změnila...

To je pravda, situace se zase o něco více vyhrotila.

Myslím to spíše tak, že v klubu přibylo dost politiků z radnice.

To je rozhodnutí těch politiků, kteří kandidovali, a lidí, kteří je zvolili, protože tito manažeři pracovali v klubu již před volbami.

S čím tedy půjdete zítra na radnici, kde vás minimálně část opozice bude „grilovat“?

S důvěrou, že lidé, kteří tady stále opakují, že hokej je rodinné stříbro Pardubic, se také podle toho začnou chovat. To není o Salfickém, Šebkovi nebo Hrabalovi, ale o tom, aby politici byli ochotni hokeji pomoci, aby se vrátil na výsluní. Jsem připraven udělat to nejlepší pro pardubický hokej.

Tak jinak, když někdo řekne politika, nebo hokej, tak raději opustíte politiku.

Nechci se do toho nechat natlačit. Ten krok musí dávat logiku, když bude dobrý pro hokej, tak ho udělám. Ale prázdné gesto nemá cenu.

Podílíte se na výběru nového sportovního manažera klubu?

Do výběrové komise jsem vybrán nebyl, ale nyní doufám, že se do toho zapojím a že najdu manažera, který nám tady pomůže.