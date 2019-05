Dozorčí rada hokejových Pardubic Salfickému nepomohla, nedonesl analýzu

„Mluvil jsem se členy dozorčí rady a ti byli zděšení. Dušan Salfický nedonesl na jednání nic, ale vůbec nic, prostě nula. Nechápu to, co to je za taktiku. Čekal bych od něj boj o funkci, ale on to zřejmě nechává jen vyhnít,“ říká lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Přímo jednání se účastnil i primátor Pardubic Martin Charvát. Ten vlastně říká to samé, co Brendl, jen mírnějším slovníkem.

„Dozorčí radu jsme ukončili bez zásadních rozhodnutí a budeme pokračovat hned v pondělí. Obě strany se dohodly, že na debatu donesou potřebné dokumenty,“ uvedl politik zvolený za hnutí ANO, který je stranickým kolegou Salfického.

A jak mohlo k trapasu dojít? Podle účastníka jednání, který si nepřeje být jmenován, prý představenstvo klubu, ve kterém vedle Salfického sedí ještě provozně-ekonomický manažer Ondřej Šebek, nepochopilo smysl jednání.

„Z veřejné pozvánky nebylo zcela zřejmé, jestli analýzy má dát na stůl představenstvo, nebo dozorčí rada,“ uvedl zdroj.

Konec Salfického přitom požadují už tisíce fanoušků v petici a také část politické reprezentace, které také vadila zbabraná sezona ukončená úspěšnou baráží. Moc bodů vedení Dynama nezískalo ani ve středu, kdy oznámilo odchod deseti hráčů základního kádru.