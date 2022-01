Do Chvaletic se má vozit odpadní rtuť z celé země, bude se zde likvidovat

O záměru společnosti Bome v areálu firmy Galmet Trade ve Chvaleticích informovala ČTK.

„Jedná se o inovativní technologii stabilizace rtuti, která je již v areálu společnosti Galmet Trade provozována v režimu výzkumu a vývoje,“ uvedla společnost Bome v dokumentaci EIA.

Zařízení by mělo mít maximální kapacitu dvě tuny za den, průměrně zpracuje tunu denně. Za rok se počítá s množstvím 250 tun. V jednu chvíli by mělo být v provozovně včetně skladu nanejvýš 49,5 tuny rtuti. Linku by obsluhovali čtyři lidé a tři směny.

Zařízení má přeměnit rtuť na nerozpustný a stabilní sulfid rtuťnatý. Ten se bude převážet do zemí Evropské unie, kde bude zajištěno jeho uložení v solných dolech nebo v hlubokých podzemních skalních formacích.

Podle firmy v současnosti není na evropské úrovni dostatek kapacit pro konverzi toxického prvku.

Podle nařízení Evropského parlamentu o rtuti se v Evropské unii zakazuje vývoz, dovoz a výroba výrobků s přidanou rtutí nejpozději od počátku roku 2021.

Společnost uvedla, že celkové zásoby rtuti v České republice jsou omezené, největší množství, 130 tun, je z provozu amalgamové elektrolýzy ze Spolchemie. Předpokládá, že bude zpracována letos. Proto plánuje, že po zpracování veškeré rtuti v České republice bude technologie odprodána do zahraničí.

Společnost Galmet Trade se podle svých webových stránek zabývá recyklací materiálů a odpadů s obsahem drahých kovů, konkrétně zlata, stříbra, platiny, paladia a rhodia. Zajišťuje jejich přepracování a rafinaci do ryzího stavu, jejich výkup a prodej a prodej chemikálií s drahými kovy.

Firma Bome sídlí v Bechyni na Táborsku. Zpracovává znečištěnou rtuť, postupně se z ní stal velký výrobce a dodavatel tohoto prvku v České republice. Obě společnosti jsou personálně propojené.