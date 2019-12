V rybách je rtuť, ukázal test. Nejhůř dopadli dravci, kapr je na tom dobře

Arnika testovala 42 vzorků ryb. Čtrnáct bylo uloveno v pražských vodách, zbytek byly ryby dovezené ze zahraničí a nakoupené v tuzemských prodejnách. Rtuť byla nalezena ve všech vzorcích, z hlediska závadnosti je ale hlavní koncentrace, a ta se výrazně lišila.

„Limit pro obsah rtuti v potravinách je maximálně jeden miligram na kilogram masa,“ vysvětlil Radoslav Pospíchal ze Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jde o hranici, která je společná pro všechny státy Evropské unie. Mezi vzorky, které Arnika otestovala překročil povolený limit jeden. Šlo o mečouna ze Srí Lanky. Laboratoř u něj naměřila 1,117 mg/kg. Vysoké koncentrace byly naměřeny také u tuňáka z Ománu a tuňáka opět ze Srí Lanky. V obou případech dosahovala koncentrace rtuti necelé třetiny povoleného limitu.

Arnika ale upozorňuje, že to co se může prodávat v Evropě by mělo problém na pultech ve Spojených státech, kde jsou pravidla výrazně přísnější. Limit je zde 0,22 mg/kg a neprošlo by jím sedm testovaných vzorků ryb.

Mezi rybami, které byly lovené v pražských vodách dopadl nejhůře cejn chycený ve Vltavě nedaleko Libně, který měl v těle 0,281 mg/kg, nejlépe na tom byl kapr z Motolského rybníka s 0,019 mg/kg.



Kov ovlivňuje nervový a imunitní systém

„Rtuť je pro lidské zdraví toxická, představuje zvláštní riziko pro vývoj dítěte v děloze a brzy po narození,“ uvádí Světová zdravotnická organizace na svých stránkách. Vyhnout by se jí tak měly především těhotné ženy. Ve vysokých koncentracích může negativně ovlivnit především nervový, trávicí a imunitní systém.

Dáte si k štědrovečerní večeři kapra?

ANO 43 NE 36

Ryby s nejvyšší koncentrací jedovatého kovu spojuje to, že jde o dravce. Rtuť má totiž jednu nepříjemnou vlastnost. Podobně jako další těžké kovy se může v těle ukládat. To platí jak pro ryby, tak i pro člověka. Dravci jsou na vrcholu potravního řetězce a tak se v nich kumuluje rtuť, kterou pozřeli společně se svou kořistí. Pokud tedy zákazník chce zmírnit riziko, že se kov do jeho organismu dostane měl by zvolit druh ryby, který se neživí masem. Z tohoto pohledu je třeba běžný tuzemský kapr ideální variantou.

Rtuť se dostává do přírosy z průmyslu

Případy, kdy musely české úřady zarazit prodej kontaminovaných ryb, protože překračovaly limity pro rtuť, se u nás objevují. Státní veterinární správa letos v listopadu oznámila, že nařídila stažení dětské výživy s tuňákem, právě kvůli jedovatému kovu. V roce 2016 stáhla z prodeje ze stejného důvodu 300 kilogramů mraženého mečouna. V roce 2014 a 2015 zasahovala také SZPI, které odhalila nadlimitní množství rtuti ve výrobcích z marlína a tuňáka.

„Jedním z hlavních zdrojů rtuti v rybách je průmyslová činnost, včetně výroby chlóru pomocí rtuti nebo elektřiny v hnědouhelných elektrárnách,“ vysvětluje Jindřich Petrlík z Arniky. Rtuťové výpary se pak dostávají do řek, kterými putují do moří. V celosvětovém měřítku představuje významný zdroj rtuti také těžba kovů.