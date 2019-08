Huť, halda i laguny. Ministr průmyslu Martínek řešil potíže Ostravy

Hutě drtí krize, kterou jsme si z velké části zavinili sami v Evropské unii. Na tom se shodli ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s vedením firmy Liberty Ostrava, jak se po nedávné změně vlastníka nazývá někdejší Nová huť, a zástupci hutních odborů.

„Chováme se superekologicky, ale pak nejsme schopni čelit dovozům levné oceli z Asie, kde pravidla nedodržují,“ řekl ministr. Plánuje proto vytvoření ocelářské komise coby poradního orgánu vlády. Poprvé by zasedla v září právě v Ostravě.

Liberty Ostrava oznámila dočasné snížení výroby o dvacet procent. „Ale zaměstnanost to nijak nepoznamenalo, to je nejdůležitější. Vytvoření komise vítáme, situace se opravu musí řešit,“ komentoval šéf hutních odborů Petr Slanina.

Jednání s ministrem přivítala i mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková: „Potřebujeme podporu státu ve věci lepší ochrany evropského trhu před neférovým dovozem oceli z třetích zemí.“

Kaly zmizí do konce roku 2020. Už vážně

Ministr si prohlédl i tři lokality s ekologickou zátěží: ropné laguny, uhelný odval v Heřmanicích a kontaminované Trojické údolí. Havlíček za nejnaléhavější problém označil jedovaté kaly v ropných lagunách v obvodu Mariánské Hory.

„Můžeme garantovat, že do konce roku 2020 budou vytěženy všechny zbývající kaly a může se zahájit další rekultivace. Také jsme byli generálním ředitelem státní společnosti Diamo ujištěni, že udržíme rozpočet na hranici 2,9 miliardy korun,“ konstatoval ministr.

Primátor Tomáš Macura potvrdil definitivní termín na konci příštího roku. „A zpracování kalů proběhne mimo Ostravu,“ zmínil spalování toxických kalů na Sokolovsku.

Laguny jako na Karolině

Macura upozornil, že poté začne odtěžení zeminy. „Město bude žádat, aby vyčištění bylo co nejdůkladnější, a to nejen kvůli blízkému zdroji vody v Nové Vsi. Lokalitu poté hodláme co nejlépe využít a překrytí místa nějakým sarkofágem by výstavbu nebo sadbu ztěžovalo,“ vysvětlil.

Primátor dodal, že stát by měl laguny vyčistit tak, jako to v minulosti udělal po koksovně Karolina.

Mluvčí Diama Jana Dronská uvedla, že letos bylo dosud z původních sedmdesáti tisíc tun kalů zpracováno přes deset tisíc tun a dohodnutý harmonogram bude splněn.

Likvidace haldy není zisková

Problémy jsou při likvidaci uhelné haldy v Heřmanicích v katastru Slezské Ostravy. Společnost Ostravská těžební tam na speciální lince třídí haldu na kamenivo, uhlí, hlínu a další materiál. Část pak prodává.

Firma však upozorňuje na to, že provoz linky je ztrátový. „Jsme ale připraveni pokračovat v likvidaci staré ekologické zátěže,“ řekl ČTK místopředseda představenstva Ostravské těžební Petr Gřunděl. Dodal, že se státem nyní jednají o dalším provozu, zařízení nabízejí k pronájmu či k odkupu.

To ministr nevyloučil, ale případné změně musejí podle něj předcházet jednání.

Trojické údolí zmapuje nový průzkum

„Nehrozí, že by sanaci haldy něco zpomalilo. Možná do systému vstoupí jiný investor, třeba právě Diamo,“ konstatoval Havlíček.

Společnost také upozorňuje na to, že hořením uhlí vzniká velké nebezpečí pro okolí. Primátor o tom není přesvědčen. „Domnívám se, že vážné nebezpečí nehrozí,“ poznamenal. Chce však mít jistotu. „Město minulý týden rozhodlo, že bude zpracována objektivní rozptylová studie a analýza rizik.“

Rekultivace Trojického údolí ve Slezské Ostravě, kde stávaly důl a koksovna, zatím nezačne. Podle primátora to nevadí. „První se musí udělat průzkum, Trojice není tak akutní jako laguny,“ poznamenal Macura.

Inovační centrum si ministr pochvaloval

Jednu výjimku v programu plném řešení ostravských nesnází ministr udělal, když navštívil Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). „Jsem moc rád, že firmy, které tady fungují, mohou toto centrum využívat, nejde jen o akademický projekt. Projekt má přesah do byznysu, takže tady mohou vznikat šikovné firmy, z čehož jsem nadšený,“ hodnotil ministr.

Hejtman Ivo Vondrák poznamenal, že kraj byl dlouho na posledním místě z hlediska indexu podnikání.

„Pevně věřím, že jak se vytváří infrastruktura pro podporu mladých firem, nových firem, startupů, tak že Moravskoslezské inovační centrum v tomto ohledu sehrává klíčovou roli,“ konstatoval hejtman s tím, že region už rozhodně není v technologickém vývoji poslední v řadě.