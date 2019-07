Noví vlastníci ostravské hutě zavádějí změny, sníží výrobu o 20 procent

„Tímto krokem bohužel musíme reagovat na vývoj v posledních měsících, které nebyly pro ocelářský průmysl v Evropě příznivé,“ komentuje chystané kroky Ašók Patil, generální ředitel ostravské huti.

Cena poplatků za CO2 jen za poslední rok a půl stoupla o 264 procent, cena rudy se od počátku roku zvýšila o 65 procent, dovoz levné oceli vzrostl o 13 procent a dosáhl čtvrtiny celkové objemu spotřeby oceli v Evropské unii.

Snížení výroby přichází v době, kdy evropské ocelářství čekají evidentně těžké časy. Ty naznačují jak signály v podobě odstavování vysokých pecí v jednotlivých závodech, tak nervózní reakce ocelářů na kroky Evropské unie. „Evropská komise nyní navíc navýšila kvóty na dovoz oceli o dalších pět procent, navzdory už tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU,“ přidal další důvod ke zpomalení výroby Patil.

A jako ohrožení trhu vnímají plánovaný krok Evropské unie i v Třineckých železárnách. „Zvýšení dovozních kvót znamená ohrožení evropského trhu s ocelí. Zaznamenáváme obrovský tlak na snížení cen produktů, což je pro firmu složitá situace, neboť se musíme vyrovnat s růstem nákladů ve všech oblastech. Zpomalování růstu evropské ekonomiky situaci ještě zhoršuje,“ řekl Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Nepochopitelný krok, hodnotí oceláři navýšení kvót

Situace je podle něj o to horší, že rozsah navýšení dovozních kvót o pět procent vůbec nekoresponduje s odhadovaným růstem potřeby oceli v Unii. „Limity dovozu ocelářských produktů do Evropy dovolují dovézt stále více a více ocelářských produktů. To je problém, protože v letošním roce se v Evropě očekává zvýšení spotřeby o 0,4 procenta, ty však plně pokryjí dovozy z Asie. Pokud dovoz vzroste o dalších pět procent, bude to znamenat problémy pro evropské hutě,“ dodal Jan Czudek s tím, že v Třinci zatím výrazné omezení výroby neplánují.

„Evropská komise rozhodla o navýšení kvót v okamžiku, kdy se očekává pokles poptávky po oceli a trh je velmi zranitelný, což je nepochopitelný krok. Jen v ČR je v ocelářství zaměstnáno na 18 tisíc lidí přímo a dalších 70 tisíc nepřímo. Pokud se EU a zástupci národních organizací nevloží do nastavení pevných a férových pravidel trhu s ocelí, mohou být tato pracovní místa do budoucna výrazně ohrožena,“ uvedl Petr Slanina, předseda základní organizace OS KOVO v ostravské huti.

Navýšení kvóty na dovoz oceli do Evropy o pět procent může podle zástupců ocelářů ohrozit pracovní místa v celé Unii. „V uplynulých týdnech jsme byli svědky oznámení o uzavírání a odstavování ocelářských závodů napříč Evropou, čímž dochází k ohrožení tisíců pracovních míst v sektoru, který celkově v rámci EU zajišťuje 2,6 milionu pracovních míst, přímých i nepřímých,“ řekl Charles de Lusignan, tiskový mluvčí Evropské ocelářské asociace Eurofer.

S kroky Evropské unie nesouhlasí ani čeští odboráři. „Komise by měla činit kroky k ochraně evropského trhu a pracovních míst, tento krok je však naopak přímým ohrožením pracovních míst,“ poznamenal předseda odborového svazu KOVO Jaroslav Souček.